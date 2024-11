Le ‘brota’ lo Grinch a Carmen Lilia, no habrá pista de patinaje este año

Nuevo Laredo, Tam .— ¡Alerta, neolaredenses! Este año, la Navidad parece haber sido cancelada, o al menos modificada por la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas, quien con su singular toque de magia… anti-navideña, ha dejado fuera la tradicional pista de patinaje.

En lugar de eso, nos regalará más de 20 figuras iluminadas con luces LED que, curiosamente, ya se han instalado en otras ciudades del país. Nada dice Navidad como copiar lo que ya hicieron otros, ¿verdad?

Durante una rueda de prensa que más pareció un ejercicio de improvisación, la alcaldesa anunció el evento ‘Viveros Mágico’ y, a pesar de estar leyendo su mensaje, quedó atrapada en una maraña de confusiones.

Olvidó los detalles más cruciales, como el costo del evento para los ciudadanos que ya se están preguntando si esta magia tendrá un precio. Aunque, claro, tal vez se trataba de una de esas “magias” que solo las autoridades entienden.

Y mientras nos mostraba con orgullo las figuras iluminadas, la gran sorpresa fue el silencio absoluto sobre lo que los habitantes del poniente tanto esperaban: actividades en el parque Narciso Mendoza. Pero claro, ¿quién necesita eventos en la zona más apartada de la ciudad? Total, todos sabemos que la Navidad es solo para quienes viven cerca del centro, ¿no?

Este año, el “punto culminante” del evento será el encendido del pino, lo cual nos deja con una gran incógnita: ¿es este el espectáculo que nos quieren vender como el evento navideño de la ciudad? No habrá patinaje, no habrá eventos especiales, solo comerciantes en las plazas públicas. Y si esperabas algo más… bueno, tal vez este es el momento perfecto para recordar que la Navidad no solo está en las luces, sino en la comunidad.

Así que, mientras las luces LED brillan, los neolaredenses no podemos evitar preguntarnos: ¿dónde quedó la Navidad de antaño? ¿Acaso se nos olvidó que la temporada navideña también se trata de inclusión, actividades para todos y, por qué no, un poquito de diversión en la pista de hielo? Pero no, este año Carmen Lilia ha decidido que la magia será de bajo costo, y las sorpresas… también.

