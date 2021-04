Le alcanza al Madrid para un empate ante Chelsea

MADRID.- El Real Madrid rescató el empate 1-1 ante el Chelsea en la ida de Semifinales de la Champions League, disputada este martes en el Estadio Alfredo di Stéfano, bajo una incesante lluvia.

Los Merengues tuvieron que venir de atrás luego de verse abajo en el marcador con la anotación del estadounidense Christian Pulisic, al 14′.

Pulisic recibió sin marca en el área y se quitó al portero Thibaut Courtois para luego mandar el balón al fondo de las redes, convirtiéndose en el primer estadounidense en marcar en instancias de Semifinales para adelante, según MisterChip.

Para entonces, Timo Werner ya había desperdiciado una clara ocasión solo frente al arco, al 9′, pues remató débilmente hacia donde estaba el arquero belga.

Pero el Madrid siempre reacciona y lo hizo de la mano de su goleador Karim Benzema, quien al 29′, controló con la frente una peinada de Eder Militao, en un tiro de esquina, antes de rematar de volea.

El atacante galo ya suma 71 anotaciones en la Champions League, para ser el cuarto máximo anotador en la historia de este torneo, alcanzando al ex madridista Raúl, de acuerdo a información de MisterChip.

Seis minutos antes, Benzema ya había reventado el poste izquierdo del club londinense.

Para el complemento, el cotejo se cerró, aunque los Merengues mantuvieron la posesión sin saber hacer daño.

Ahora, el miércoles 5 de mayo, el Madrid intentará sacar su boleto a la Final continental en Stamford Bridge, aunque necesita un gol porque con este empate, el Chelsea estaría avanzando por la anotación de visitante.

