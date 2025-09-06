Lanza Justin Bieber su octavo álbum ‘Swag ll’ con 23 canciones

NUEVA YORK.- Si antes no te quedaba claro, quizás ahora sí. Justin Bieber está haciendo lo que quiere.

El cantante de 31 años ha sorprendido a sus seguidores con un segundo álbum nuevo en 2025: “Swag ll” sigue al “Swag” de julio. Ambos llegaron poco después de que misteriosos carteles anunciando los discos aparecieran en ciudades importantes. El nuevo álbum, su octavo, es una pieza complementaria obvia, no solo en nombre, sino también en sonido, tema y entusiasmo. Se puede comparar con el lanzamiento doble de álbumes de Taylor Swift, “The Tortured Poets Department” — este álbum de 23 pistas es para sus seguidores más leales. (O 44 pistas, si se escucha junto con “Swag”, con un tiempo total de dos horas y 11 minutos).

La primera entrega fue, en algunos aspectos, un regreso a sus raíces. Antes de convertirse en la primera verdadera estrella pop de internet, y mucho antes de encontrar fama adicional con sus megahits pop “Where Are Ü Now” y “What Do You Mean?”, Bieber era un niño canadiense de 12 años subiendo covers de R&B a una cuenta de YouTube creada por su madre para compartir con sus amigos. Sus actuaciones eran ambiciosas — entre ellas “So Sick” de Ne-Yo y “Respect” de Aretha Franklin — y carismáticas, eventualmente captando la atención de Usher, Scooter Braun, y luego del mundo. En “Swag,” Bieber se inspiró en esas influencias soul, experimentando en el proceso. El R&B-pop alternativo y de combustión lenta siempre ha sido un punto fuerte; y en el álbum introspectivo, se reunió con esos sonidos, progresando con algunos colaboradores que buscan el futuro como el guitarrista Mk.gee en “Daisies” y el emergente cantante de R&B Dijon en la canción al estilo de Prince “Devotion.”

Ambos reaparecen en “Swag ll”, al igual que los raperos Lil B y el cantante australiano Eddie Benjamin. También hay tres nuevas voces: la estrella de afrobeats Tems, el rapero Hurricane Chris y el cantante inglés Bakar. Notablemente ausentes están los sketches autorreferenciales del primer lanzamiento con el comediante Druski.

Y al igual que el primero, hay reflexiones religiosas (más directamente, en la coda de casi ocho minutos “Story of God”, en la que Bieber cuenta la historia de Adán y Eva) y odas a su esposa (“Better Man”, “Mother in You”). En una, la pegajosa “Love Song”, le canta a Hailey Bieber con un recuerdo accidental de Sara Bareilles: “I wanna write you a love song / I wanna write you a good one you can’t stop singing to me” (Quiero escribirte una canción de amor / Quiero escribirte una buena que no puedas dejar de cantarme). En ese sentido, hay una especie de ligereza en “Swag ll” — probablemente porque Bieber pasa menos tiempo considerando cómo es representado en los medios (piensa en “Therapy Session” y la grabación de paparazzi que introduce “Butterflies” en “Swag”), y, en cambio, profundiza en sus relaciones. Hay una razón por la que la portada del álbum “Swag ll” es rosa y la de “Swag” era negro azabache después de todo.

Bieber continúa con la producción soñadora del primer “Swag”. A veces funciona, a veces se siente repetitiva. Algunas canciones son tan lo-fi que parecen inacabadas, como demos lanzados para funcionar como interludios o evocaciones crudas de vulnerabilidad (“Dotted Line”, en particular). Otras tienen delicias obvias, desde los alegres toques de trap de “Poppin’ My S—” hasta “Petting Zoo”, que recuerda a su querido álbum de 2013 “Journals”. Bieber adorna “Eye Candy” con inflexiones inspiradas en Michael Jackson, lo cual tiene éxito — particularmente antes de la siguiente canción, “Don’t Wanna” con Bakar, con su producción al estilo de MJ. “Love Song” podría ser mejor del álbum; “Speed Demon” trae de vuelta al Bieber que canta rap.

A lo largo de 23 — o 44 — canciones, aquellos que escudriñen encontrarán oro. También escucharán mucho amor.

Tres estrellas de cinco.

Para repetir: “Love Song”

Puedes saltarla: “Dotted Line”

Más para los fans: “Swag”, la marca de cuidado de la piel Rhode, la película de 2011 “Justin Bieber: Never Say Never”.