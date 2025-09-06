El Dólar
Compra:
$17.90
Venta:
$19.10
EN VIVO

Inicia CEDES registro para acceso a programas federales del Bienestar

La estrategia busca apoyar a internos y familias vulnerables mediante pensiones sociales, fortaleciendo la reinserción y promoviendo respeto a los Derechos Humanos

Se contribuye a la prevención de la reincidencia delictiva y al fortalecimiento de la economía de las personas en proceso de reinserción, así como de sus familias. [Cortesía]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Con el objetivo de fortalecer la reinserción social y brindar apoyo económico a familias en situación de vulnerabilidad, el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Nuevo Laredo inició una campaña de registro para que personas privadas de la libertad puedan acceder a programas federales del Bienestar.

El trámite, coordinado a través del Departamento de Trabajo Social del CEDES, permitirá que quienes cumplen una sanción sean considerados como beneficiarios de las Pensiones para el Bienestar de Adultos Mayores y Personas con Discapacidad.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), esta acción se suma a la estrategia integral de reinserción social, que busca garantizar el respeto a los Derechos Humanos y la inclusión de sectores en condiciones de vulnerabilidad.

La dependencia destacó que, mediante este tipo de medidas, se contribuye a la prevención de la reincidencia delictiva y al fortalecimiento de la economía de las personas en proceso de reinserción, así como de sus familias.

El programa cuenta con el respaldo de instituciones estatales y federales, lo que refuerza el compromiso de la política social y humanista impulsada por el gobierno de la transformación.

Con estas acciones, Tamaulipas se posiciona como una de las entidades que promueve la atención integral a personas privadas de la libertad, apostando por su reinserción y el bienestar de su entorno familiar.

Lanza Justin Bieber su octavo álbum ‘Swag ll’ con 23 canciones
Sufre PSG bajas de Dembélé y Doué previo a Champions League

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.