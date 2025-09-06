Inicia CEDES registro para acceso a programas federales del Bienestar

La estrategia busca apoyar a internos y familias vulnerables mediante pensiones sociales, fortaleciendo la reinserción y promoviendo respeto a los Derechos Humanos

Se contribuye a la prevención de la reincidencia delictiva y al fortalecimiento de la economía de las personas en proceso de reinserción, así como de sus familias. [Cortesía]

NUEVO LAREDO, TAM.- Con el objetivo de fortalecer la reinserción social y brindar apoyo económico a familias en situación de vulnerabilidad, el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Nuevo Laredo inició una campaña de registro para que personas privadas de la libertad puedan acceder a programas federales del Bienestar.

El trámite, coordinado a través del Departamento de Trabajo Social del CEDES, permitirá que quienes cumplen una sanción sean considerados como beneficiarios de las Pensiones para el Bienestar de Adultos Mayores y Personas con Discapacidad.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), esta acción se suma a la estrategia integral de reinserción social, que busca garantizar el respeto a los Derechos Humanos y la inclusión de sectores en condiciones de vulnerabilidad.

La dependencia destacó que, mediante este tipo de medidas, se contribuye a la prevención de la reincidencia delictiva y al fortalecimiento de la economía de las personas en proceso de reinserción, así como de sus familias.

El programa cuenta con el respaldo de instituciones estatales y federales, lo que refuerza el compromiso de la política social y humanista impulsada por el gobierno de la transformación.

Con estas acciones, Tamaulipas se posiciona como una de las entidades que promueve la atención integral a personas privadas de la libertad, apostando por su reinserción y el bienestar de su entorno familiar.