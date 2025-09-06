Muere conductor en choque de tractocamiones en carretera libre a Monterrey

El percance ocurrió en el kilómetro 184; autoridades atribuyen la causa a un rebase imprudente y exceso de velocidad

La magnitud del choque obligó a las corporaciones de emergencia a cerrar completamente la circulación por más de una hora. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- La carretera libre Monterrey–Nuevo Laredo volvió a ser escenario de un trágico accidente que cobró la vida de un conductor y dejó a otro herido, tras el choque frontal de dos tractocamiones registrado la noche del viernes en el kilómetro 184.

De acuerdo con autoridades ministeriales, la causa del percance habría sido un rebase imprudente combinado con exceso de velocidad, factores recurrentes en este tramo carretero donde los accidentes de carga pesada han ido en aumento.

El impacto fue tan severo que uno de los operadores falleció en el lugar, mientras que el conductor del segundo camión resultó con lesiones y fue trasladado de urgencia a un hospital tras ser auxiliado por paramédicos de Bomberos de Rescate.

La magnitud del choque obligó a las corporaciones de emergencia a cerrar completamente la circulación por más de una hora, mientras personal de Protección Civil y rescatistas liberaban el cuerpo del operador que quedó prensado en la cabina.

Agentes de la Guardia Nacional División Caminos y peritos de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado de las unidades al corralón, como parte de la investigación para deslindar responsabilidades.

Este accidente reaviva el llamado de las autoridades a los conductores de transporte de carga para extremar precauciones, ya que la carretera libre Monterrey–Nuevo Laredo se ha consolidado como una de las más peligrosas del noreste del país debido al flujo constante de camiones de alto tonelaje y las maniobras riesgosas que suelen realizarse en sus tramos rectos.