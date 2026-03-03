Lanzan boletos económicos para repechajes mundialistas que se jugarán en México

Los encuentros decisivos se disputarán en Guadalajara y Monterrey con selecciones de cuatro confederaciones

Andrés Guardado, jugador retirado de la selección mexicana, es lanzado por los aires por sus compañeros tras un partido amistoso ante Estados Unidos en Guadalajara, el martes 15 de octubre de 2024 (AP Foto/Eduardo Verdugo)

CIUDAD DE MÉXICO.- La FIFA puso a la venta boletos con un precio máximo de 17 dólares para los repechajes intercontinentales en México que determinarán dos de las últimas plazas para el Mundial, muy por debajo de los 4.185 a 8.680 dólares que el ente rector está cobrando por la final de este año en Nueva Jersey.

La FIFA puso a la venta las entradas el martes para los partidos del 26 y 31 de marzo en Guadalajara y Monterrey, en los que participarán Bolivia, Congo, Jamaica, Nueva Caledonia y Surinam.

Las entradas tienen un precio de 200 pesos mexicanos (11.30 dólares) para las semifinales del 26 de marzo y de 300 pesos (16.95 dólares) para las finales del 31 de marzo.

Jamaica jugará contra Nueva Caledonia el 26 de marzo y el ganador enfrentará a Congo el 31 de marzo por el boleto para el Mundial en Guadalajara.

En Monterrey, Bolivia se las verá contra Surinam el 26 de marzo y el ganador buscará su boleto ante Irak cinco días después.