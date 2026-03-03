Afirma Trump que nuevo liderazgo iraní podría surgir desde dentro del régimen

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una reunión con el canciller alemán Friedrich Merz en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el martes 3 de marzo de 2026, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein)

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos Donald Trump afirmó el martes que “alguien desde dentro” del régimen iraní podría ser la mejor opción para asumir el poder una vez que concluya la campaña militar de Estados Unidos e Israel, pero señaló que “la mayoría de las personas que teníamos en mente están muertas”.

El mandatario, que hace cuatro días había instado enfáticamente a los iraníes a “tomar el control de su gobierno” una vez que termine el bombardeo de Estados Unidos e Israel, pareció alejarse aún más de la idea de que la guerra representa una oportunidad para poner fin al gobierno teocrático que está en el poder desde la Revolución Islámica de 1979.

Trump sostuvo que muchos funcionarios iraníes a los que su administración había considerado como posibles nuevos líderes del país habían muerto en la campaña de Estados Unidos e Israel, en la que fue abatido el líder supremo iraní, Ali Jamenei, y muchos otros altos cargos.

Trump no ha identificado públicamente a nadie a quien considere un futuro líder creíble para Irán. Y no está claro qué contactos mantuvo la Casa Blanca con funcionarios iraníes desde que comenzó la guerra, si es que hubo alguno.

“La mayoría de las personas que teníamos en mente están muertas”, manifestó durante un diálogo con reporteros en el Despacho Oval. “Ahora tenemos otro grupo; según los informes, puede que también estén muertos. Así que viene una tercera ola. No vamos a conocer a nadie de inmediato”.

Trump indicó que Reza Pahlavi, el príncipe heredero exiliado del último sha de Irán, que intenta posicionarse para un regreso si cae la teocracia chií iraní, no es alguien a quien su administración haya considerado a fondo para asumir el liderazgo en Irán.

“Me parece que alguien desde dentro quizá sería más apropiado”, señaló el mandatario, y añadió que podría tener sentido que “alguien que esté allí, que sea popular actualmente, si existe tal persona”, surja del vacío de poder.

Los comentarios de Trump se produjeron mientras recibía al canciller alemán Friedrich Merz para su primer encuentro presencial con un líder extranjero desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra contra Irán.

Trump dijo que quería evitar un escenario del “peor de los casos” en el que “alguien tome el poder y sea tan malo como la persona anterior”.

“Eso podría pasar. No queremos que pase”, agregó Trump. “Pasas por todo esto y luego, en cinco años, te das cuenta de que pusiste a alguien que no era mejor”.

La Casa Blanca intenta contrarrestar las críticas

La Casa Blanca ha intensificado su esfuerzo para contrarrestar las críticas de que actuó innecesariamente rápido para iniciar una guerra elegida contra Irán.

La decisión de Trump de atacar la semana pasada se produjo tras largas negociaciones del enviado del presidente, Steve Witkoff, y de su yerno, Jared Kushner, con los iraníes, conversaciones que Estados Unidos consideraba cada vez más como un intento de dilatar cualquier avance.

Tras la ronda más reciente de conversaciones realizadas la semana pasada en Ginebra, Suiza, Witkoff y Kushner le dijeron a Trump que era posible alcanzar un acuerdo nuclear similar al que el expresidente Barack Obama logró en 2015, según un alto funcionario de la administración.

El funcionario, que informó a periodistas bajo condición de anonimato, lo describió como un posible “acuerdo Obama-plus”, y Witkoff y Kushner creían que un pacto así llevaría meses, pero era posible.

Aun así, incluso cuando manifestaron su disposición a apostar por la diplomacia y “luchar por cada punto que podamos” si eso era lo que Trump quería, los negociadores insistieron al presidente que los iraníes no estaban dispuestos a cerrar un acuerdo que resultara satisfactorio para Estados Unidos.

Trump arremete contra Reino Unido y España por la falta de apoyo

Mientras tanto, Trump criticó duramente a Reino Unido y a España por su reticencia a ayudar en los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

“No es con Winston Churchill con quien estamos tratando”, se quejó Trump al referirse al primer ministro británico Keir Starmer.

Starmer había impedido inicialmente que aviones estadounidenses usaran bases británicas para los ataques contra Irán que comenzaron el sábado. Más tarde aceptó permitir que Estados Unidos utilizara bases en Inglaterra y en Diego García, en el océano Índico, para atacar los misiles balísticos de Irán y sus lugares de almacenamiento, pero no para golpear otros objetivos.

Trump también dijo que iba a “cortar todo el comercio con España”, un día después de que el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, afirmara que su país no permitiría que Estados Unidos utilizara bases operadas conjuntamente en el sur de España en ataques que no estuvieran amparados por la carta de las Naciones Unidas.

Trump niega que Israel lo obligara a actuar

El presidente también intentó rebatir las críticas de algunos de sus aliados más firmes sobre la decisión de ir a la guerra, cuestionamientos que se intensificaron después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, dijera el lunes que Estados Unidos decidió atacar porque “sabíamos que iba a haber una acción israelí”.

“Y sabíamos que, si no íbamos preventivamente contra ellos antes de que lanzaran esos ataques, sufriríamos más bajas”, afirmó el secretario.

Pero Trump rechazó la idea de que Israel hubiera arrastrado a la Casa Blanca al conflicto. “Sosteníamos negociaciones con estos lunáticos, y yo opinaba que iban a atacar”, declaró Trump. “Si acaso, puede que yo haya obligado a Israel a actuar”.

El martes, Rubio hizo eco de la insistencia de Trump en que la decisión de atacar a Irán se tomó independientemente de Israel insistence that the decision to attack Iran was made independent of Israel.

Merz dijo durante su visita a Trump en el Despacho Oval que Alemania “espera con interés el día después” de que termine la guerra con Irán.

Señaló que Berlín quiere trabajar con Estados Unidos en una estrategia para cuando el actual gobierno iraní ya no exista.

“Tenemos un gran interés en un enfoque y un trabajo común y en lo que podemos hacer”, afirmó Merz. “Y esto es importante no solo para los estadounidenses”, añadió. “Es extremadamente importante para Europa y extremadamente importante para Israel y su seguridad”.

Merz también observó que el alza de los precios del petróleo estaba dañando la economía mundial, planteando un argumento a favor de encontrar un desenlace rápido del conflicto.

El presidente reconoció que los precios del petróleo y el gas iban a subir mientras Estados Unidos siga involucrado en los ataques, aunque sostuvo que sería algo pasajero.

“Tendremos precios del petróleo un poco altos por un tiempo, pero en cuanto esto termine, esos precios van a bajar, creo, más que nunca”, afirmó el mandatario.

El precio promedio de un galón de gasolina en Estados Unidos subió 11 centavos de la noche a la mañana del martes, alcanzando alrededor de 3,11 dólares en Estados Unidos, según la AAA.