Lando Norris logra la pole en clasificación de Las Vegas bajo la lluvia y Verstappen saldrá 2do

El británico Lando Norris, de McLaren, conduce su auto en la clasificación para el Gran Premio de Las Vegas, el viernes 21 de noviembre de 2025 (AP Foto/Nick Didlick)

LAS VEGAS (AP) — Los contendientes por el título de la Fórmula Uno dominaron el mojado y resbaladizo asfalto de la avenida principal de Las Vegas durante una clasificación disputada el viernes por la noche bajo la lluvia, y el líder del campeonato Lando Norris se llevó la pole.

Norris, de McLaren, consiguió el primer puesto de salida para el Gran Premio de Las Vegas justo al final, después de que Max Verstappen, tetracampeón mundial reinante, saltó a la cima de la tabla. Pero el piloto de Red Bull, que ganó la carrera inaugural de Las Vegas en 2023 y obtuvo su cuarto título consecutivo el año pasado, sólo estuvo allí unos momentos antes de que Norris lo desplazara un puesto.

“¡Vaya, fue estresante como el infierno!”, expresó Norris. “Fue bastante desagradable. Probablemente algunas de las peores condiciones, si no es que las peores. Estaba tan resbaladizo, muy difícil”.

Carlos Sainz Jr. coqueteó brevemente con la posibilidad de darle a Williams su primera pole desde 2014, pero fue rápidamente relegado al tercer lugar por Norris y Verstappen. Norris ha ganado tres poles consecutivas desde que recuperó el control de la lucha por el campeonato.

Lleva una ventaja de 24 puntos sobre su compañero del equipo McLaren, Oscar Piastri, de cara a la carrera del sábado por la noche, que será la 150ª salida en la trayectoria de Norris, una marca que lo empata con David Coulthard como la mayor en la historia del equipo.

Piastri se clasificó quinto, un lugar detrás del defensor del título de la carrera George Russell de Mercedes, mientras continúan las dificultades del australiano en la segunda mitad de la temporada. Piastri dominó la primera parte de la campaña, pero no ha ganado un Gran Premio desde el último día de agosto y sólo ha logrado un podio en las seis carreras realizadas desde entonces.

Piastri estaba en la contienda por la pole hasta que una bandera amarilla terminó su carrera.

”Éramos rápidos, no había duda de eso”, comentó Piastri. “De una forma u otra, las cosas parecen no ir como quiero en este momento. Al menos puedo decir que el ritmo fue bueno ahí fuera”.

Quedan tres carreras en la temporada.

El primer grupo tuvo un resultado inesperado cuando Alex Albon chocó contra el muro con solo unos segundos restantes, y luego Kimi Antonelli, quien había sido rápido en las tres sesiones de práctica, fue eliminado junto a Lewis Hamilton, subcampeón en esta carrera hace un año.

Hamilton fue el más lento en el grupo de 20 pilotos, continuando con las dificultades que ha enfrentado en su primer año conduciendo para Ferrari.

“No pude hacer que los neumáticos funcionaran”, dijo Hamilton sobre la pista mojada.

Hamilton y su compañero de equipo Charles Leclerc no lograron terminar en Brasil hace dos semanas, lo que provocó la ira del presidente ejecutivo de Ferrari, John Elkann, quien criticó al dúo y dijo: “No está a la altura de los estándares. Es importante que nuestros pilotos se concentren en conducir y hablen menos”.

Tapa reparada

Un defecto en una tapa de alcantarilla, que no cerraba adecuadamente y que interrumpió dos veces las sesiones de práctica del jueves, fue reparado mediante una soldadura para evitar problemas futuros antes de la carrera del sábado por la noche, informó el organismo rector de la Fórmula uno.

Todas las demás tapas en la pista de 3,85 millas (6,20 km) que se encuentra en partes de la famosa avenida principal de Las Vegas también fueron revisadas y 14 recibieron soldadura adicional, informó la FIA.

La primera práctica del jueves transcurrió sin percances. Charles Leclerc de Ferrari lideró la sesión.

Los problemas surgieron con unos 20 minutos restantes en la segunda sesión, cuando un comisario informó de una posible tapa de alcantarilla suelta cerca de la 17ma curva.

La FIA izó la bandera roja en la práctica porque el control de carrera no pudo encontrar imágenes de video para determinar si había un problema. La bandera roja permitió al personal de control de carrera examinar físicamente el sitio.

La práctica se reanudó y los inspectores del sitio informaron que la tapa se movía cuando los autos pasaban sobre ella. La bandera roja fue mostrada nuevamente, lo que puso fin a la sesión.

La carrera inaugural en 2023 fue interrumpida apenas nueve minutos después de la primera sesión de práctica cuando una tapa suelta dañó la parte inferior del auto de Carlos Sainz Jr. Se requirieron más de dos horas para arreglar la alcantarilla e inspeccionar todo el circuito.