Tamaulipas une fuerzas para enfrentar la violencia familiar con una estrategia integral

El gobernador Américo Villarreal Anaya subraya que el problema requiere la participación activa de todos los sectores

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En la Mesa de Construcción de la Paz realizada el día de hoy, autoridades estatales, educativas, de justicia y de seguridad reforzaron su compromiso de trabajar de manera conjunta para atender la violencia familiar desde una perspectiva integral.

Esta reunión representa el inicio de una nueva forma de abordar esta problemática, basada en una visión de trabajo coordinado entre instituciones y en la construcción de soluciones más amplias y efectivas para las familias tamaulipecas.

En la sesión participaron la magistrada presidenta del Poder Judicial de Tamaulipas, Tania Contreras López; el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Leonardo Anaya Alvarado; la titular del Instituto de las Mujeres, Marcia Benavides Villafranca, así como representantes de las instituciones militares y de seguridad pública estatal, quienes forman parte de este trabajo coordinado entre instituciones.

El gobernador Américo Villarreal Anaya destacó la importancia de unir capacidades para proteger a las familias tamaulipecas, subrayando que la violencia familiar es un problema que requiere la participación activa de todos los sectores.

Señaló que este encuentro marca el inicio de una estrategia más amplia para prevenir, atender y disminuir esta problemática. Durante la reunión, cada institución compartió su análisis, experiencia y propuestas, aportando información que permitirá construir una política pública integral, humana y efectiva, enfocada en mejorar la atención y fortalecer la seguridad y el bienestar de las y los tamaulipecos.

En el marco de la sesión de la Mesa de Construcción de Paz se estableció que la colaboración institucional es fundamental para avanzar hacia soluciones reales y consolidar un Tamaulipas más seguro, más unido y más justo.