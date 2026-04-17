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Alerta Protección Civil por ingreso de frente frío este fin de semana

Las temperaturas mínimas esperadas serán de 14 a 15 grados centígrados en la zona norte

Agencias

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Coordinación Estatal de Protección Civil Tamaulipas informa que, de acuerdo con los pronósticos meteorológicos, este sábado por la noche ingresará a la entidad, un frente frío que provocará descenso de temperaturas, lluvias y vientos del norte con velocidades de entre 45 y 65 kilómetros por hora. El titular de la dependencia, Luis Gerardo González de la Fuente, detalló que las temperaturas mínimas esperadas serán de 14 a 15 grados centígrados en la zona norte, 16 grados en la zona centro, 18 grados en la región cañera y 19 grados en la zona sur del estado. Ante estas condiciones climatológicas, la Coordinación Estatal de Protección Civil exhorta a la población a extremar precauciones, evitar salir de casa si no es necesario y mantenerse informada a través de los canales oficiales. Asimismo, se recomienda no cruzar zonas con encharcamientos o corrientes de agua, así como circular únicamente por vías conocidas, esto para reducir riesgos. “Si se encuentran espejos de agua o encharcamientos, no introducirse en los vehículos”, señaló González de la Fuente. La dependencia reitera su compromiso de salvaguardar la integridad de la ciudadanía y continuará monitoreando las condiciones del clima para emitir recomendaciones oportunas.

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