Lalo Sagastegui conquista el nacional de judo y enaltece el nombre de la UAT

La competencia, celebrada del 19 al 22 de febrero en Tlaxcala, reunió a delegaciones de 36 entidades del país

Ciudad Victoria, Tam.- El estudiante de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Eduardo Sagastegui Becerra, se coronó campeón nacional de judo al obtener la medalla de oro en las categorías Junior (Sub21) y Senior (Mayores), durante el Torneo Nacional “Tomoyoshi Yamaguchi” 2026, consolidándose como una de las figuras más sobresalientes del alto rendimiento en México.

La competencia, celebrada del 19 al 22 de febrero en Tlaxcala, reunió a delegaciones de 36 entidades del país y representó el principal clasificatorio rumbo a los Juegos Nacionales CONADE 2026.

En este escenario de máxima exigencia, Sagastegui demostró carácter, estrategia y contundencia técnica sobre el tatami, imponiéndose ante los mejores exponentes nacionales y confirmando su madurez competitiva.

Tras su triunfo, el universitario expresó en redes sociales su agradecimiento al rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, por el respaldo institucional brindado a su trayectoria deportiva y académica, reconociendo el impulso que la Universidad otorga a sus atletas de alto rendimiento como parte de su visión de formación integral.

De igual manera, extendió su gratitud al Gobierno del Estado, al Instituto del Deporte de Tamaulipas y a quienes han acompañado su proceso.

Sagastegui manifestó sentirse muy orgulloso de levantar estas medallas “con los colores de su casa en el corazón” agradeciendo el acompañamiento de su entrenadora, la sensei Ceci Martínez; de sus compañeros de equipo; de la comunidad deportiva de Tamaulipas; así como el respaldo incondicional de su familia.

Este resultado no solo consolida a Eduardo Sagastegui dentro de la élite nacional del judo, sino que proyecta el talento universitario tamaulipeco a los más altos niveles de competencia.