Defiende Trump fortaleza económica y agenda migratoria en discurso del Estado de la Unión

El presidente Donald Trump pronuncia su discurso del Estado de la Unión ante una sesión conjunta del Congreso en la Cámara de Representantes, el martes 24 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comenzó el martes por la noche su discurso del Estado de la Unión, un mensaje en el que planea declarar que sus políticas tienen el mercado laboral y la fabricación nacional en auge, con la esperanza de convencer a unos estadounidenses cada vez más recelosos de que la economía es más fuerte de lo que muchos creen, y que deberían votar por más de lo mismo y respaldar a los republicanos durante las elecciones de noviembre.

Los republicanos corearon “¡USA! ¡USA!” mientras Trump, con una larga corbata roja y un traje azul, se acercaba al atril en la Cámara de Representantes. La mayoría de los demócratas permanecieron sentados sin aplaudir. Algunos legisladores demócratas expresaron su oposición al abstenerse de asistir al discurso.

“Es, en efecto, un cambio de rumbo para la historia”, aseveró Trump al inicio de su discurso.

Extractos difundidos por la Casa Blanca antes de que comenzara el discurso del martes indicaban que Trump prometerá que, “de aquí en adelante, fábricas, empleos, inversión y billones de dólares seguirán llegando a raudales a los Estados Unidos de América”.

Trump aprovechará el discurso del Estado de la Unión para defender su mano dura contra la inmigración y los recortes al gobierno federal, así como su intención de preservar aranceles generalizados que la Corte Suprema acaba de anular y su capacidad para ordenar acciones militares rápidas en todo el mundo, incluyendo Irán y Venezuela.

"Hemos logrado una transformación como nadie ha visto jamás, y un cambio de rumbo para la historia", dijo Trump al inicio de su discurso. "Nunca volveremos a donde estábamos hace apenas poco tiempo".