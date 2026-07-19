Ataca Rusia Kiev con misiles y drones; deja un muerto

El bombardeo hirió a 16 personas y evidenció la escasez de defensas Patriot en Ucrania

La escena después del ataque en Kiev, Ucrania, el 19 de julio del 2026. (AP foto/Efrem Lukatsky)

La escena después del ataque en Kiev, Ucrania, el 19 de julio del 2026. (AP foto/Efrem Lukatsky)

KIEV, Ucrania.- Una persona murió y 16 resultaron heridas en un ataque ruso a Kiev durante la noche que combinó misiles balísticos y otras armas, informaron las autoridades locales. El bombardeo mostró una vez más la escasez de sistemas de defensa antiaérea Patriot de fabricación estadounidense en Ucrania.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha dicho que está dispuesto a conceder a Ucrania licencias para producir Patriots, el medio más eficaz para interceptar misiles balísticos rusos, lo que podría reforzar las defensas de Kiev frente a ataques similares con misiles balísticos rusos. Sin embargo, los detalles y el calendario para implementar la decisión siguen sin estar claros.

El último ataque contra Kiev comenzó alrededor de la 1:30 de la madrugada y se prolongó durante varias horas, con explosiones que resonaron por toda la ciudad.

Rusia lanzó 41 misiles y 125 drones en toda Ucrania durante la noche, según la Fuerza Aérea ucraniana. El presidente, Volodymyr Zelenskyy, dijo que la mayoría de los misiles habían tenido como objetivo la capital.

Los impactos provocaron incendios en cinco distritos de la ciudad y dañaron edificios residenciales, oficinas e instalaciones industriales, así como una residencia y vehículos, según el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania.

Viktoria Shejko, de 32 años, se estaba refugiando en el pasillo de su bloque de apartamentos con sus siete hijos y su esposo cuando escucharon las fuertes explosiones.

“Cuando empezó la alarma, comprobamos que había balísticos, luego fuimos al pasillo. Entonces empezó a explotar un misil tras otro”, dijo.

La tensión del bombardeo constante es “muy difícil psicológicamente”, dijo. “Antes era una vez a la semana o incluso más raramente, pero ahora, si no es todos los días, entonces día por medio”.

Los equipos de rescate sacaron a cuatro personas de una vivienda en llamas en el distrito de Sviatoshynskyi, mientras que en el distrito de Shevchenkivskyi rescataron a residentes de un edificio de tres pisos que ardía. Se encontró a una persona muerta. Los bomberos también acudieron a incendios en los distritos de Solomyanskyi, Desnianskyi y Dnipro.

El Ministerio ruso de Defensa afirmó que el ataque contra Kiev tuvo como objetivo sitios vinculados al ejército ucraniano, incluidas plantas que producen drones Flamingo y piezas para misiles guiados Neptune, así como un recinto postal utilizado para almacenar bienes de doble uso y ensamblar drones, sistemas robóticos y equipos de guerra electrónica.

Por separado, un ataque contra dos petroleros en la terminal del Consorcio del Oleoducto del Caspio (CPC) frente a la costa rusa del mar Negro detuvo las operaciones de carga de petróleo en el lugar, dijo el CPC el domingo.

El ataque contra los petroleros ASIA y NISSOS provocó un incendio a bordo del ASIA, que fue extinguido. La empresa no dijo quién fue responsable del ataque. Añadió que no hubo víctimas ni derrames de petróleo, y que los petroleros permanecían a flote.

Tanto Rusia como Ucrania han incrementado drásticamente los ataques contra barcos en los mares Negro y de Azov durante la última semana.

Kiev lleva meses atacando la industria petrolera rusa, que dice que alimenta directamente el esfuerzo bélico de Moscú además de financiarlo a través de los ingresos por exportaciones. La campaña ucraniana ha provocado una aguda escasez de combustible en un país que es uno de los principales productores de petróleo del mundo.

El CPC es un oleoducto de 940 millas (1.510 km) que conecta los yacimientos kazajos de petróleo del mar Caspio con el puerto ruso de Novorossiysk en el mar Negro, donde el petróleo se carga y se envía en petroleros a los mercados mundiales. El oleoducto representa alrededor del 80% de las exportaciones de crudo de Kazajistán y el gobierno ruso y las empresas petroleras estatales rusas poseen en conjunto una participación combinada del 31% en la empresa.