Celebra Trump Mundial como triunfo de EU; entregará el trofeo al campeón

El presidente destacó el éxito del torneo organizado por Estados Unidos y encabezará la premiación de la final entre Argentina y España

El presidente Donald Trump escucha mientras el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla en una recepción en la Torre Trump en Nueva York, el viernes 17 de julio de 2026. (Foto AP/Jacquelyn Martin)

El presidente Donald Trump escucha mientras el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla en una recepción en la Torre Trump en Nueva York, el viernes 17 de julio de 2026. (Foto AP/Jacquelyn Martin)

NUEVA YORK.- El presidente Donald Trump tiene previsto entregar el trofeo de la Copa del Mundo al ganador de la final del domingo entre Argentina y España. Pero para él, el verdadero vencedor del principal torneo de fútbol bien podría ser Estados Unidos.

“Resultó que éramos un país futbolero, y creo que va a seguir siéndolo”, manifestó Trump el viernes en una recepción de la FIFA en la Trump Tower de la ciudad de Nueva York. “Esto realmente ha unido al mundo”.

Para la Casa Blanca, el partido del domingo es la culminación de más de un año de sortear una larga lista de desafíos logísticos junto con los coanfitriones Canadá y México para lo que sería la Copa del Mundo más grande de la historia. Tuvo que equilibrar las políticas migratorias de línea dura del gobierno de Trump, que impidieron la entrada a Estados Unidos de aficionados procedentes de algunos países que disputaban eliminatorias mundialistas.

La Casa Blanca recibió advertencias de grupos de derechos humanos, y el torneo enfrentó críticas por los altos precios de las entradas. Durante meses, Trump coqueteó con la idea de sacar partidos de ciudades que no cooperaran con las autoridades federales de inmigración y, en las semanas previas al inicio del torneo, autoridades locales se enfrentaron con la FIFA por los altos costos del transporte, lo que elevó aún más las tensiones.

Mientras se preparaban para comenzar los primeros partidos, el gobierno siguió bajo escrutinio mundial por sus decisiones sobre visas, como negar la entrada a un árbitro de Somalia que había recibido elogios por su labor. La presión aumentó después de que Trump iniciara una guerra con Irán, lo que dejó al gobierno lidiando con una selección iraní cuyos aficionados y parte del personal de apoyo tenían prohibida la entrada a Estados Unidos, y que finalmente se instaló al otro lado de la frontera, en Tijuana.

Pero el relato más amplio de la Copa del Mundo terminó cambiando. Las redes sociales se inundaron de historias de aficionados de todo el mundo disfrutando de los antojos y tradiciones de Estados Unidos, desde la cerveza hasta el aderezo ranch. Algunos temores sobre el gobierno de Trump que circulaban de antemano, como la amenaza de redadas de control migratorio cerca de los partidos, nunca se materializaron.

“Una de las cosas de las que hablamos de antemano fue que, si estamos hablando de lo que pasó en la cancha, entonces hemos hecho nuestro trabajo”, dijo Andrew Giuliani, director ejecutivo del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para la FIFA, en una entrevista con The Associated Press. “Pero creo que es incluso mejor que eso. No solo estamos hablando de las increíbles hazañas atléticas en la cancha, sino que estamos hablando de todos estos momentos culturales increíbles, increíbles”.

Aun así, Trump sí generó controversia con una llamada telefónica que hizo a principios de este mes al jefe de la FIFA, Gianni Infantino, en la que pidió revisar una decisión arbitral polémica en el partido de la selección de Estados Unidos contra Bosnia y Herzegovina. El árbitro mostró tarjeta roja al delantero estrella estadounidense Folarin Balogun, lo que significaba que no podría jugar el siguiente encuentro contra Bélgica.

Trump afirma que simplemente le pidió a Infantino —quien se ha acercado al presidente estadounidense y ha recibido críticas por ello— que revisara la jugada. La FIFA luego revirtió la decisión, y Trump le dijo a Infantino en la recepción de la FIFA el viernes que “tomaste otra gran decisión, si lo piensas”, porque permitió que Estados Unidos mantuviera a un jugador clave en el campo, aunque el equipo perdió ante Bélgica 4-1.

Giuliani señaló que el gobierno tenía el “deber” de hacer preguntas y plantear preocupaciones sobre el proceso arbitral, que fue objeto de escrutinio por el uso de revisión en video y repetición en cámara lenta para emitir la tarjeta roja. Indicó que el gobierno de Trump invirtió miles de millones en fondos federales para garantizar que la Copa del Mundo fuera “no solo un evento seguro y protegido, no solo un evento en el que dimos la bienvenida al mundo, sino un evento lleno de integridad”.

El gobierno de Trump estaba bajo una presión considerable para lograr una Copa del Mundo exitosa porque Estados Unidos pronto albergará los Juegos Olímpicos de Verano de 2028 en Los Ángeles y los Juegos Olímpicos de Invierno de 2034 en Salt Lake City.

También se espera en gran medida que Estados Unidos reciba la Copa del Mundo Femenina de 2031, aunque Giuliani dijo en la entrevista con AP que parte de obtener esas responsabilidades como anfitrión será “asegurar que, de hecho, mujeres y solo mujeres jugarán en esa Copa del Mundo Femenina de 2031”, una alusión a la férrea oposición del gobierno de Trump a que mujeres transgénero participen en deportes femeninos.

El senador Andy Kim, demócrata por Nueva Jersey, un autoproclamado superfán de la Copa del Mundo cuyo estado alberga la final del domingo, señaló que la logística del torneo ha transcurrido mayormente sin problemas, salvo tropiezos ocasionales en algunos temas como el transporte hacia los partidos.

Pero “en general, la alegría que tiene la gente, la emoción que tiene, ha superado de manera abrumadora” cualquier aspecto negativo, expresó Kim, quien ha estado viendo con entusiasmo los partidos con sus dos hijos pequeños durante las últimas semanas.

Estados Unidos también enfrentó tensiones más amplias con sus coanfitriones de la Copa del Mundo, Canadá y México. Trump anunció aranceles severos a ambos países en su regreso a la Casa Blanca, y ha optado por no renovar un pacto comercial entre los tres países, lo que abre un nuevo periodo de negociaciones.

Trump amenazó el viernes con imponer aranceles a Canadá por sus incendios forestales, que han perjudicado la calidad del aire en partes de Estados Unidos, incluido el norte de Nueva Jersey, donde se disputa la final de la Copa del Mundo. Bromeó el viernes con que la FIFA debería elegir pronto otra vez a Estados Unidos para la Copa del Mundo y que “esta vez dejaremos fuera a México y Canadá”.

Aun así, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, planean asistir a la final a petición de Trump, como señal de que el fútbol puede superar algunas tensiones geopolíticas.

“Recibí una invitación del presidente Trump para asistir a la final de la Copa del Mundo el domingo, y decidí ir porque es una invitación directa del presidente de Estados Unidos”, dijo Sheinbaum. “El primer ministro Carney también estará allí”.

Trump, como suele ser habitual para los jefes de Estado que albergan el torneo, entregará el trofeo al eventual ganador. Pero no ha dado pistas públicamente sobre si tiene un equipo preferido.

España es un irritante conocido para Trump, por su reticencia a cumplir los objetivos de gasto en defensa de la OTAN y por su negativa a permitir que Estados Unidos lance ataques contra Irán desde sus bases. Mientras tanto, el presidente argentino Javier Milei es uno de los favoritos del gobierno de Trump, y el presidente estadounidense llegó incluso a amenazar con recortar la ayuda al país si la coalición de Milei no prevalecía en las elecciones legislativas.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, planea asistir al partido, aunque Milei —alegando superstición— se quedará en casa.