Bombardea Estados Unidos a Guardia Revolucionaria tras ataque en Jordania

La ofensiva respondió a la muerte de soldados estadounidenses y tuvo como blanco instalaciones militares iraníes

La escena después de un ataque en la provincia iraní de Hormozgan el 18 de julio del 2026. (Mahdi Negahban/Mehr News Agency via AP)

La escena después de un ataque en la provincia iraní de Hormozgan el 18 de julio del 2026. (Mahdi Negahban/Mehr News Agency via AP)

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos.- Estados Unidos bombardeó el domingo a la Guardia Revolucionaria iraní en represalia por la muerte de soldados estadounidenses en Jordania, lo que amplió aún más el fuego cruzado entre las naciones en un colapso del acuerdo provisional que buscaba encontrar un fin a la guerra.

Los bombardeos forman parte de una campaña iniciada hace una semana por una disputa por el control del estrecho de Ormuz y en la que Irán ha atacado a países aliados de Estados Unidos en todo Oriente Medio.

Estados Unidos ha atacado puentes, instalaciones eléctricas y otros objetivos en Irán, y Teherán ha respondido golpeando plantas de energía y de desalinización en Kuwait, amenazando la vida cotidiana en esa pequeña nación desértica rica en petróleo. Irán también ha intensificado sus amenazas de ampliar aún más los ataques, lo que provocó una advertencia durante la noche de los Emiratos Árabes Unidos.

Kuwait y Baréin volvieron a activar sus defensas antiaéreas el domingo por la mañana mientras advertían de la llegada de drones y misiles iraníes.

Ataques estadounidenses siguen a la muerte de soldados

El Comando Central de Estados Unidos indicó en su comunicado que alcanzó “instalaciones iraníes de vigilancia costera y defensa aérea, capacidades marítimas y sitios de almacenamiento de misiles y drones”. Dijo que el ataque estaba diseñado para degradar la capacidad de Irán de controlar el estrecho de Ormuz y “castigar rápidamente a las fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica”, una base clave de poder en la teocracia de Irán que controla su arsenal de misiles balísticos.

Las imágenes difundidas por el ejército estadounidense parecían mostrar bombardeos realizados por aviones de combate y misiles de crucero Tomahawk lanzados desde el mar. Un sitio parecía estar en un valle de una región montañosa. La Guardia a menudo tiene bases de misiles y otro equipo militar ocultos en cadenas montañosas.

Irán no ha proporcionado información general sobre sus pérdidas materiales en la campaña estadounidense, que ahora se encuentra en su octavo día, mientras las naciones se disputan el control del estrecho de Ormuz, la estrecha boca del golfo Pérsico por la que en tiempos de paz pasa una quinta parte de todo el petróleo y el gas natural que se comercia.

La agencia de energía atómica de Irán dijo que los bombardeos estadounidenses a primera hora del domingo por la mañana tuvieron como objetivo el lugar de construcción de una central nuclear planificada en el suroeste de Irán, según la televisión estatal iraní. Irán no había anunciado previamente que el sitio de la central nuclear de Darkhovin, que dice que aún no genera electricidad, hubiera sido alcanzado durante la guerra.

Un ataque iraní contra una base en Jordania mató a dos militares estadounidenses, dejó a uno desaparecido y a cuatro que requirieron hospitalización, informó el ejército norteamericano.

Desde que comenzó la guerra, 16 militares estadounidenses han muerto y más de 430 han resultado heridos.

Las autoridades iraníes dijeron el sábado que al menos 50 personas han muerto y más de 500 han resultado heridas en los más recientes bombardeos estadounidenses.

Casi todos los estados árabes del golfo Pérsico han sido blanco de ataques iraníes de represalia

Kuwait dijo el domingo que una de las plantas de energía y desalinización de agua del país fue atacada por segunda vez en dos días, lo que provocó incendios. Su Ministerio de Agua y Energía Renovable dijo que la red eléctrica se mantiene estable, aunque el ataque era un nuevo incidente en el que los bombardeos —tanto de Estados Unidos como de Irán— han tenido como objetivo infraestructura civil utilizada por millones de personas.

En Kuwait, alrededor del 90% del agua potable proviene de la desalinización.

Los ataques en Kuwait y Baréin fueron los más recientes reportados por aliados regionales de Estados Unidos, incluidos Jordania y monarquías del golfo Pérsico.

Irán se ha abstenido durante la última semana de atacar a Israel —que se ha mantenido al margen de esta ronda de combate o a Emiratos Árabes Unidos, una potencia militar regional, pero el ejército israelí advirtió el domingo que los misiles iraníes lanzados hacia la vecina Jordania podrían caer dentro de sus fronteras.

El ejército advirtió el domingo a la gente que espere las primeras sirenas de ataque antiaéreo en semanas, después de que Irán lanzara misiles hacia la cercana ciudad portuaria jordana de Aqaba.

Israel, que se unió a Estados Unidos en el inicio de la guerra con ataques aéreos contra Irán el 28 de febrero, se ha abstenido de volver a entrar en los combates desde que se reavivaron. Pero un ataque iraní contra territorio israelí podría arriesgarse a ampliar el conflicto una vez más.

La agencia de noticias iraní semioficial Fars, supuestamente cercana a la Guardia, emitió una amenaza el sábado a Emiratos. Citando a un funcionario anónimo, Fars dijo que los ataques continuos contra la infraestructura civil iraní significarían que los “aeropuertos de Dubái y Abu Dabi, así como los puertos de Fujairah y Jebel Ali, deben ser evacuados de inmediato”.

En una aparente respuesta a la amenaza, el Ministerio emiratí de Exteriores emitió un comunicado en el que pidió “ejercer la máxima moderación para evitar repercusiones peligrosas y que la región sea arrastrada a nuevos niveles de violencia e inestabilidad”.

Durante la guerra de Irán, según funcionarios, tanto los Emiratos Árabes Unidos como Arabia Saudí han llevado a cabo bombardeos de represalia luego que Teherán atacara a sus naciones.

El secretario general del Consejo de Cooperación del golfo Pérsico, Jasem Mohamed al-Budaiwi, acusó a Irán de crímenes de guerra por ataques contra infraestructura e instalaciones civiles. Expertos legales dicen que los ataques contra infraestructura —centrales eléctricas, puentes e instalaciones de desalinización— que se utiliza para sostener la vida civil pueden equivaler a crímenes de guerra. Si no se toman medidas para evitar dañar a los civiles, ese sería el caso incluso si los sitios sirven a fines militares.

El estrecho de Ormuz sigue siendo clave para el conflicto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con atacar centrales eléctricas y puentes de Irán para tratar de obligar a Teherán a aflojar su control sobre el estrecho de Ormuz. Ataques recientes sugieren que el ejército estadounidense está llevando a cabo ese plan, comenzando primero con las zonas costeras de Irán en el estrecho.

En la última semana, Estados Unidos también volvió a imponer un bloqueo naval a los puertos iraníes para detener sus envíos de petróleo crudo y el ejército dijo el sábado que desde entonces había redirigido cinco barcos e inutilizado uno.

El líder supremo de Irán, Moytabá Jamenei, advirtió en un comunicado el sábado de “lecciones inolvidables” si Estados Unidos sigue atacando a la República Islámica. Un negociador iraní avisó que Teherán estaba suspendiendo sus compromisos con el acuerdo provisional firmado hace aproximadamente un mes y destinado a poner fin permanentemente a los combates.

El mando militar conjunto de Irán advirtió que la “codicia, intimidación, totalitarismo o brutalidad” de Estados Unidos encontrará una “respuesta devastadora”.