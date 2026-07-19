Iguala Tecos serie ante Algodoneros con triunfo en Laredo

El juego 78 del calendario está programado para comenzar a las 20 horas (hora Dos Laredos) en el Parque La Junta. [Agencias]

El juego 78 del calendario está programado para comenzar a las 20 horas (hora Dos Laredos) en el Parque La Junta. [Agencias]

Laredo, Tx.- Con su primer triunfo como emplumado para Adrian de Horta, el sábado la serie se igualó a un juego por bando en el Uni-Trade Stadium al vencer Tecos de los Dos Laredos 4 carreras por 2 a Algodoneros del Unión Laguna.

Adrian de Horta (1-3, 5.83) trabajó el triunfo en 6.0 innings, con cuatro hits permitidos, dos carreras limpias, par de pasaportes y tres ponches. Taylor Williams (2, 1.96) salvó retirando la novena entrada en orden con struckout incluido.

El zurdo Roenis Elías (0-3, 5.58) fue el derrotado en su primera presentación con la escuadra guinda, aceptando tres carreras limpias en 5.0 entradas, de seis imparables, dos pasaportes y cinco abanicados.

La ofensiva emplumada tuvo en Cade Gotta su bastión, al irse de 3-3, con una carrera anotada y otra producida, sumando dos dobles y su robo de base 18 en el calendario. José Rodríguez se fue de 4-2 con anotada y producida, y Yoelquis Céspedes de 3-2 con una llegada a la registradora.

Con siete bateadores y cuatro hits, Tecos (29-48) se adelantó 3 por 0 en el primer episodio ante el abridor visitante. Alí Castillo con sencillo al jardín central remolcaba a Cade Gotta, quien ya había disparado doblete al izquierdo. Luego de un out, José Rodríguez producía a Castillo con doble al mismo sector, y posteriormente Luis de los Santos hacía lo propio con Rodríguez gracias a imparable al derecho.

Luego de tres ofensivas en blanco, Unión Laguna (35-42) se quitó el cero en la cuarta tanda tras dos outs con doble de Mason Martin al bosque derecho, anotando Edward Olivares. La segunda rayita visitante apareció en el siguiente inning con elevado de Julian Escobedo al jardín de la derecha, anotando en pisa y corre Yadir Drake, quien inició el episodio con imparable por el sector central.

Ante envíos de Austin Pope, el marcador se colocó con el 4-2 definitivo para los Binacionales en el sexto rollo gracias a doble de Cade Gotta al bosque izquierdo para producir a Yoelquis Céspedes, quien previamente dio doblete de terreno por el derecho.

Relevaron por los de casa Darío Gardea (1.0IP, 1H, 1K, HLD) y Adolfo Ramírez (1.0IP, 1H, 1BB, 1K, HLD). Por la visita lo hicieron Austin Pope (0.2IP, 2H, 1CL, 1BB), Guadalupe Chávez (0.1IP); Ryan Hendrix (1.0IP, 1K) y Thomas McIlraith (1.0IP, 1H, 1K).

Este domingo el pitcheo abridor de Tecos de los Dos Laredos presentará la incorporación del derecho dominicano Carlos Manuel Contreras, quien ya tuvo paso previo en México con Saltillo y Aguascalientes. El juego 78 del calendario está programado para comenzar a las 20 horas (hora Dos Laredos) en el Parque La Junta.

PG: Adrian de Horta (1-3, 5.83); PP: Roenis Elías (0-3, 5.58); SV: Taylor Williams (2, 1.96); HR: No hubo.