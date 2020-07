“La vida simplemente no es justa“, dijo el exesposo y padre del hijo de Naya Rivera

“A todos los que se acercaron y no he tenido la oportunidad o simplemente no me he puesto en contacto con ustedes: Gracias a todos por el amor y el apoyo abrumador que nos han enviado”

CALIFORNIA, EU.– Conforme van pasando los días, la familia de Naya Rivera va resintiendo la ausencia de la actriz en sus vidas. Y es que el vacío que dejó la inesperada partida de la protagonista de la popular serie Glee, sin duda alguna nadie podrá llenarlo o reemplazarlo.

Tal y como lo ha expresado el exesposo y padre del único hijo de Naya, Ryan Dorsey, quien a dos semanas de la muerte de la artista de 33 años, ha roto el silencio y se ha referido a la trágica muerte de la actriz, a través de un desgarrador mensaje en el que plasmó todo el dolor que está viviendo en medio de este profundo duelo.

Fue a través de su perfil de Instagram que el actor compartió una emotiva postal, en la que se puede observar la silueta de Rivera, quien abraza amorosamente a su pequeñito, Josey, mientras juntos admiran una puesta de sol.

Junto a la imagen, Ryan escribió un mensaje en el que expresó su incredulidad ante la repentina partida de su exesposa, con quién había construido una relación muy cercana, a pesar de las diferencias que pudieron tener en el pasado.

“Esto es tan injusto… No hay suficientes palabras para expresar el vacío que queda en los corazones de todos. No puedo creer que esta sea la vida ahora. No sé si alguna vez lo creeré. Estabas justo aquí… Estábamos en la parte de atrás nadando con Josey un día antes”, expresó.

Dorsey se mostró profundamente consternado ante el momento que le ha tocado enfrentar junto a su hijo, recordando algunos instantes junto a Naya y agradeciendo por haber tenido la oportunidad de unir su vida a la de ella.

“La vida simplemente no es justa. No sé qué decir. Estoy agradecido por nuestros tiempos y nuestro viaje que nos unió y nos dio el niño más dulce y amable que pudimos esperar. Recuerdo que a veces te molestabas: ‘Ryan, ¿puedes dejar de tomar fotos?’. Me alegro de no haberte escuchado porque tengo cientos y probablemente miles de instantáneas y videos que Josey tendrá para siempre y sé que su madre lo amaba más que a la vida, y lo mucho que nos divertimos juntos mientras crecía”, continuó.