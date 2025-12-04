La frontera se encuentra más segura que nunca: Patrulla Fronteriza

Nuevo Laredo, Tam. – En conferencia de prensa virtual, organizada por el Consulado General de Estados Unidos en Nuevo Laredo, Robert B. Domínguez Jr., jefe adjunto de Operaciones de la Patrulla Fronteriza, despejó dudas sobre leyes migratorias, vías legales y seguridad en la región fronteriza.

“Por eso pedimos a la comunidad, no dejarse llevar por información falsa difundida por redes sociales y grupos delictivos. Estamos viendo mucha desinformación, organizaciones ilícitas están poniendo información por WhatsApp, por Instagram, diciendo que con llegar a la frontera se les va a dejar ir a los Estados Unidos, basado en asilo. Lo que sin duda es totalmente una mentira. Por lo que sólo harán un gasto y no hay nada que podrán hacer para ingresar a Estados Unidos”, advirtió B. Domínguez Jr.

El funcionario explicó que la legislación estadounidense no permite solicitar asilo al ingresar entre puertos de entrada ni al ser detenido por la Patrulla Fronteriza, ya que si alguna persona entra por medio de los puertos de entrada y es encontrado por la Patrulla Fronteriza, no califica para ningún tipo de asilo. Reiteró que el único proceso válido debe realizarse en puertos oficiales o consulados.

Así mismo dejó ver que, quienes crucen ilegalmente, pueden enfrentar de tres a cuatro cargos criminales. Pues algunas zonas del río ya operan como áreas de defensa nacional, y que las consecuencias incluyen multas administrativas que pueden acumularse significativamente. La primera multa es por entrar ilegal, que es de 250 dólares. Si ya lo hizo una vez y lo intenta de nuevo, es de 500 dólares, a lo que se podría sumar otra sanción de 5 mil dólares por estar ilegal en los Estados Unidos, subiendo la multa en total de hasta 5 mil 250 dólares además de cargos criminales y un proceso de deportación, incluso, a un país distinto al de origen.

“La frontera se encuentra más segura que nunca, debido al uso de nueva tecnología, al apoyo del departamento de guerra, al Estado de Texas y al despliegue de más personal. Pueden pensar uno que no va a ser detectado, pero le puedo decir que hay mucha tecnología, que eso no es cierto. Y, una vez detectados y arrestados, las personas son sometidas a las consecuencias previstas en ley, sin excepciones”, destacó el jefe de la Border Patrol.

Finalmente, Domínguez alertó sobre el incremento de menores utilizados por organizaciones criminales, quienes son víctimas y, al ser detenidos, terminan siendo explotados o víctimas de trata.

Advirtió también que los padres que permitan o financien el cruce de sus hijos y sean detectados, pueden enfrentar cargos por apoyar a organizaciones criminales.

Fotos: Iván Zertuche/Líder Web

La conferencia de prensa se llevó a cabo de manera virtual.