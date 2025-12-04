El Dólar
Compra:
$17.20
Venta:
$18.60
EN VIVO

Todo listo para la Posada del Compartir edición 21

Será este sábado, desde las 9:00 de la mañana en el Polyforum La Fe

(Foto: Iván Zertuche/Líder Web). Los detalles de la Posada del Compartir, se dieron a conocer en una reunión de los organizadores.
Iván Zertuche/Líder Web

Nuevo Laredo, Tam. – Como cada año, Cáritas de Nuevo Laredo, el Banco de Alimentos y un importante número de patrocinadores, definieron detalles para la celebración de la tradicional Posada del Compartir en su edición No. 21, evento que cada año reúne a miles de familias.

María Elda Elizondo de Ramos, directora general de Cáritas de Nuevo Laredo, dio a conocer que dicho evento será en el Polyforum La Fe, abriendo las puertas a la ciudadanía a las 9:00 de la mañana del sábado 6 de diciembre.

“Este año participarán cinco comedores comunitarios con sus respectivos coordinadores, además de empresas y patrocinadores que aportan desde jugos y panecillos hasta juegos mecánicos, brincolines y el tradicional trenecito. Durante el evento, a los niños se les recibe con chocolate caliente y galletas. Estamos tratando de que esto sea un éxito, que la gente realmente se divierta y asista”, subrayó la directora general de Cáritas de Nuevo Laredo.

El equipo organizador acudirá al Polyforum, desde las 7:00 de la mañana, para preparar el lugar. Además habrá transporte por parte de LOMSA para acercar a las familias de colonias y áreas alejadas.

Elizondo de Ramos precisó que aunque el evento es abierto a todo público, para el momento de la comida será necesario presentar su boleto, los que son distribuidos en parroquias y escuelas cercanas al Polyforum.

Por su parte, Francisco Díaz, gerente de la sucursal Mi Tienda del Ahorro Reforma y coordinador del evento, destacó que H-E-B continúa como patrocinador principal.

“A mí me llena de orgullo pertenecer a una empresa que realmente está preocupada y que le interesa a nuestra comunidad. Este año, dicho evento está pensado para 10 mil asistentes, con el objetivo de ofrecer a las familias una mañana agradable y un detallito como una cobija o un juguete, que en hogares de escasos recursos puede ser difícil de obtener,” mencionó.

Finalmente, ambos organizadores invitaron a la comunidad a no quedarse en casa y disfrutar de un evento preparado con dedicación, y al que todos tendrán acceso, ya que está pensado, organizado y realizado para las familias neolaredenses y para los niños de la ciudad.

Lions y Cowboys necesitan ganar hoy para mejorar su posición de cara a los playoffs de la NFL
La frontera se encuentra más segura que nunca: Patrulla Fronteriza

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.