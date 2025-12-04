Todo listo para la Posada del Compartir edición 21

Será este sábado, desde las 9:00 de la mañana en el Polyforum La Fe

(Foto: Iván Zertuche/Líder Web). Los detalles de la Posada del Compartir, se dieron a conocer en una reunión de los organizadores.

Nuevo Laredo, Tam. – Como cada año, Cáritas de Nuevo Laredo, el Banco de Alimentos y un importante número de patrocinadores, definieron detalles para la celebración de la tradicional Posada del Compartir en su edición No. 21, evento que cada año reúne a miles de familias.

María Elda Elizondo de Ramos, directora general de Cáritas de Nuevo Laredo, dio a conocer que dicho evento será en el Polyforum La Fe, abriendo las puertas a la ciudadanía a las 9:00 de la mañana del sábado 6 de diciembre.

“Este año participarán cinco comedores comunitarios con sus respectivos coordinadores, además de empresas y patrocinadores que aportan desde jugos y panecillos hasta juegos mecánicos, brincolines y el tradicional trenecito. Durante el evento, a los niños se les recibe con chocolate caliente y galletas. Estamos tratando de que esto sea un éxito, que la gente realmente se divierta y asista”, subrayó la directora general de Cáritas de Nuevo Laredo.

El equipo organizador acudirá al Polyforum, desde las 7:00 de la mañana, para preparar el lugar. Además habrá transporte por parte de LOMSA para acercar a las familias de colonias y áreas alejadas.

Elizondo de Ramos precisó que aunque el evento es abierto a todo público, para el momento de la comida será necesario presentar su boleto, los que son distribuidos en parroquias y escuelas cercanas al Polyforum.

Por su parte, Francisco Díaz, gerente de la sucursal Mi Tienda del Ahorro Reforma y coordinador del evento, destacó que H-E-B continúa como patrocinador principal.

“A mí me llena de orgullo pertenecer a una empresa que realmente está preocupada y que le interesa a nuestra comunidad. Este año, dicho evento está pensado para 10 mil asistentes, con el objetivo de ofrecer a las familias una mañana agradable y un detallito como una cobija o un juguete, que en hogares de escasos recursos puede ser difícil de obtener,” mencionó.

Finalmente, ambos organizadores invitaron a la comunidad a no quedarse en casa y disfrutar de un evento preparado con dedicación, y al que todos tendrán acceso, ya que está pensado, organizado y realizado para las familias neolaredenses y para los niños de la ciudad.