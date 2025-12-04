Lions y Cowboys necesitan ganar hoy para mejorar su posición de cara a los playoffs de la NFL

Son los dos mejores equipos en la búsqueda de un comodín de la Conferencia Nacional

Dak Prescott, de los Cowboys de Dallas, reacciona a una carrera de anotación de Javonte Williams durante la primera mitad de un juego de fútbol americano de la NFL contra los Jets de Nueva York el domingo 5 de octubre de 2025, en East Rutherford, Nueva Jersey. (AP Photo/Adam Hunger)

DETROIT (AP) — Los Lions de Detroit y los Cowboys de Dallas son los dos mejores equipos en la búsqueda de un comodín de la Conferencia Nacional y aún mantienen la esperanza de competir por los títulos de su respectiva división.

Detroit (7-5) recibe a Dallas (6-5-1) el jueves por la noche y el ganador mejorará su posición en el panorama de los playoffs, mientras que el perdedor puede no tener tiempo para recuperarse del revés en el último mes de la temporada regular.

“Nuestro margen de error es muy pequeño en este momento”, afirmó el entrenador en jefe de los Lions, Dan Campbell. “Tenemos que encontrar la manera de ganar el próximo partido que tenemos delante. El tiempo se está acabando”.

Después de comenzar 5-2, los campeones defensores del Norte de la NFC han perdido tres de cinco para quedar detrás de Chicago (9-3), líder de la división, y de Green Bay (8-3-1), que ocupa el segundo lugar.

Mientras tanto, los Cowboys están avanzando hacia la contienda de postemporada gracias a una defensiva revitalizada.

Están por encima del .500 por primera vez este año gracias a tres victorias consecutivas, incluida una sobre Filadelfia, para potencialmente desafiar a los Eagles (8-3), líderes de la NFC Este, por el título de la división.

El quarterback de Dallas, Dak Prescott, reconoció que revisó el panorama de los playoffs de la NFC esta semana después de ver el resumen de la AFC en la televisión.

“Si ganamos y hacemos nuestro trabajo, nos pondremos en una gran posición”, expresó Prescott.

Llámalo un regreso

El cazamariscales de los Lions, Aidan Hutchinson, se rompió la pierna izquierda en dos sitios en la victoria por 47-9 al inicio de la temporada pasada en Dallas, lo que puso fin a su temporada.

Hutchinson tiene ocho y media capturas, un récord personal de cuatro balones sueltos forzados y 24 golpes al mariscal de campo esta temporada.

“Sabiendo lo buen jugador que es, tendremos los ojos puestos en él y tantas manos como podamos”, comentó Prescott.

Aunque Hutchinson ha tenido un impacto en la mayoría de los juegos, no tuvo una captura ni un golpe al quarterback en la derrota de la semana pasada ante Green Bay.

Probando una tendencia

Detroit ha jugado 56 partidos de temporada regular en más de tres años sin perder dos seguidos. Si los Lions ganan el jueves por la noche, la racha sin derrotas consecutivas será la más larga de la liga desde la seguidilla de 57 juegos de Nueva Inglaterra que terminó en 2006, según Sportradar.

Partido decisivo

Los Cowboys y los Lions juegan por tercer año consecutivo después de dividir los dos últimos enfrentamientos memorables en Dallas.

Detroit terminó una racha de seis derrotas consecutivas contra Dallas con una victoria de 47-9 en el AT&T Stadium la temporada pasada. Fue la derrota más desigual bajo el propietario Jerry Jones, quien compró a los Cowboys en 1989.

Hace dos años, Detroit perdió en Dallas 20-19 después de que un pase de conversión de dos puntos al liniero ofensivo Taylor Decker fue anulado porque los oficiales dijeron que el liniero ofensivo Dan Skipper se reportó como elegible y Decker no.

Cada vez que Skipper se ha reportado como elegible en los juegos en casa desde entonces, la multitud ha rugido por un jugador que se ha convertido en un favorito inesperado de los fanáticos.

“Es confiable, fiable, y hace muchos trabajos para nosotros”, dijo Campbell.

Posible tiroteo

Dallas tiene la ofensiva mejor clasificada de la NFL, promediando 393 yardas por juego, y ocupa el segundo lugar con 29,3 puntos por juego. Detroit promedia 376 yardas de ofensiva, ocupando el tercer lugar, y 29,2 puntos para empatar en el tercer lugar de la liga.

El juego contará con equipos que promedian al menos 375 yardas y 29 puntos por solo la quinta vez desde 1970.