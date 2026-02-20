La ex de su esposo y tres mujeres más atacan a embarazada en su casa

La mujer fue valorada en el Hospital General de Zona No. 11 del IMSS, donde posteriormente fue dada de alta. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Una mujer de 32 años, con 12 semanas de embarazo, ingresó al Hospital General de Zona No. 11 del IMSS tras presentar lesiones derivadas de una agresión física ocurrida en su domicilio de la colonia Vicente Mendoza, de acuerdo con el reporte emitido por autoridades investigadoras.

El ingreso fue notificado a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, cuyos agentes tomaron conocimiento de la atención médica brindada a Yaritza Vanessa “C”, quien presentaba traumatismo superficial en la cabeza, así como contusión en el globo ocular y tejido orbitario.

La mujer fue valorada en el Hospital General de Zona No. 11 del IMSS, donde posteriormente fue dada de alta, luego de confirmarse que las lesiones no ponen en riesgo su vida y que el embarazo no presenta complicaciones.

Según su manifestación ante la autoridad, los hechos ocurrieron cuando se encontraba en su vivienda y presuntamente ingresaron cuatro mujeres, entre ellas una persona identificada como ex pareja de su esposo, quienes la habrían agredido físicamente. Señaló que durante el incidente intentó proteger su vientre mientras era golpeada y derribada al suelo, además de que una de las acompañantes tomó el teléfono celular de su hijo.

La afectada indicó que tras comenzar a sentirse mal decidió acudir al hospital para recibir atención médica y que acudirá ante el Ministerio Público a interponer la denuncia correspondiente, por lo que el caso quedó sujeto a las investigaciones legales conducentes.