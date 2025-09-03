La defensa del título de España en Eurobasquet, en peligro tras derrota ante Italia

La selección española perdió 67-63, pero aún depende de vencer a Grecia el jueves para avanzar a la fase eliminatoria en Riga

Los jugadores de Italia festejan su victoria ante España en un partido del Eurobasquet, realizado el martes 2 de septiembre de 2025 (AP Foto/Chara Savvidou)

LIMASOL, Chipre.- España está en peligro de no salir con vida del Grupo C después de caer el martes por 67-63 ante Italia , pero el campeón defensor del Eurobasquet aún controla su destino.

Marco Spissu puso a Italia al frente en definitiva, por 64-63, con dos tiros libres cuando restaban 31 segundos y anotó dos más con 14 segundos por jugar. Giampaolo Ricci convirtió uno de dos tiros libres con ocho segundos en el reloj.

España, que en 2022 ganó su cuarto título, está empatada con Georgia y Bosnia y Herzegovina con fojas de 2-2 cada una. Grecia e Italia han asegurado dos de los cuatro pasajes del grupo en los octavos de final.

Pero Georgia juega contra Bosnia y Herzegovina el jueves, por lo que si España derrota a Grecia ese mismo día, los españoles avanzarán.

La fase de eliminación directa se realizará en Riga, Letonia, del 6 al 14 de septiembre. España venció a Francia 88-76 en la final de 2022.

Mouhamet Diouf lideró un ataque equilibrado de Italia con 14 puntos, Ricci agregó 11 y Saliou Niang totalizó diez unidades y diez rebotes. Los Cavaliers de Cleveland seleccionaron a Niang en la segunda ronda este año.

Santi Aldama, quien juega para los Grizzlies de Memphis, lideró a España con 19 puntos y diez rebotes. Sergio de Larrea anotó 15 tantos.

Avdija guía a Israel a la fase siguiente

Deni Avdija allanó el camino con 22 puntos e Israel alcanzó la fase eliminatoria con una victoria de 92-89 sobre Bélgica, mientras que Eslovenia y Francia también avanzaron. Polonia también está en la siguiente ronda dsde el Grupo D.

Luka Doncic anotó 26 puntos por Eslovenia, que superó a Islandia por 87-79 para llegar a los últimos octavos de final, clasificando de paso a Francia. La estrella de los Lakers de Los Ángeles sólo acertó dos de diez desde la distancia de tres puntos.

Avdija, alero de los Trail Blazers de Portland, anotó 23 puntos el domingo cuando Israel sorprendió a Francia, medallista de plata de los Juegos Olímpicos de París, al imponerse por 82-69. Esta vez, el centro de Maccabi Tel Aviv, Roman Sorkin, lo respaldó con 18 puntos.

El triunfo colocó a Israel provisionalmente en la cima del Grupo D.

Antetokounmpo descansa y Grecia pierde

Grecia perdió 80-77 ante Bosnia y Herzegovina, su primera derrota del Grupo C.

Los griegos ya se habían clasificado a octavos, y la estrella Giannis Antetokounmpo recibió reposo en Limasol debido a algunas molestias en la rodilla.

El entrenador en jefe Vassilis Spanoulis dijo a la emisora pública griega ERT que Antetokounmpo debería estar disponible para jugar el jueves contra España.

El centro del Jazz de Utah, Jusuf Nurkic, y John Roberson anotaron 18 puntos por cabeza para Bosnia y Herzegovina, que mejoró a 2-2 en la fase de grupos.

Georgia mantuvo vivas sus posibilidades de clasificación con una victoria de 93-61 sobre el coanfitrión Chipre, que no ha ganado. El alero del Barcelona, Tornike Shengelia, anotó 27 puntos para Georgia y el centro de Magic de Orlando, Goga Bitadze, contabilizó 21 puntos y 13 rebotes.

Yabusele anota 36 para dar a Francia triunfo sobre Polonia

Guerschon Yabusele acertó seis de 12 triples y anotó 36 puntos para ayudar a que Francia derrotara a Polonia por 83-76.

Yabusele, quien comenzó 43 juegos por los 76ers de Filadelfia a temporada pasada, sumó también seis rebotes.

Élie Okobo agregó 14 puntos y diez asistencias para Francia y Jaylen Hoard anotó diez unidades.

Jordan Loyd lideró a Polonia con 18 puntos, Mateusz Ponitka anotó 16 y Michał Sokołowski terminó con 15.