China exhibe poderío militar en desfile por el 80mo aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial

El mandatario chino llamó a erradicar las raíces del conflicto y reafirmó el compromiso con un desarrollo pacífico y cooperación internacional compartida

La bandera china se iza antes de un desfile militar para conmemorar el 80mo aniversario de la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial, celebrado frente a la Puerta de Tiananmen en Beijing, el miércoles 3 de septiembre de 2025. (AP Foto/Andy Wong)

BEIJING.- El mandatario chino Xi Jinping, en un discurso previo a un desfile militar organizado para conmemorar el 80mo aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, dijo el miércoles que la humanidad hoy debe elegir entre la paz y la guerra, y entre el diálogo y la confrontación.

Xi comenzó su breve discurso recordando a las víctimas de la guerra y llamó a erradicar las raíces del conflicto para evitar que la historia se repita.

Pero el mensaje principal de Xi miraba hacia el futuro: Hoy, China es fuerte, no teme a nadie y está lista para asumir un papel de liderazgo en el mundo.

“El pueblo chino es un pueblo que no teme a la violencia, y que es autosuficiente y fuerte”, manifestó.

Al mismo tiempo, “nos adheriremos al camino del desarrollo pacífico y trabajaremos de la mano con los pueblos de todos los países para construir una comunidad con un futuro compartido para la humanidad”.

El desfile comenzó después de su discurso, con tropas marchando al unísono mientras Xi les pasaba revista.

El desfile incluirá la exhibición de misiles, aviones de combate modernos y otras muestras de poderío militar, mientras China busca ejercer una mayor influencia en el escenario global. Parte del equipo militar se exhibe al público por primera vez.

Antes de que comenzaran a marchar, Xi recorrió las formaciones a lo largo de la avenida central Chang’an de Beijing en una limusina negra. Se levantó a través de una abertura en el techo con cuatro micrófonos alineados frente a él y saludó a las tropas mientras pasaba junto a ellas y junto a hileras de misiles y vehículos militares.

Los soldados respondieron gritando al unísono lemas como “Servimos al pueblo”.

Antes de que Xi hablara, la ceremonia comenzó con un saludo de artillería de 80 cañonazos para marcar los 80 años desde el fin de la guerra, seguido por el himno nacional: la “Marcha de los Voluntarios”, una canción compuesta en 1935 durante los primeros años de resistencia contra las fuerzas invasoras japonesas.

Xi y sus invitados, incluidos el presidente ruso Vladimir Putin y el líder norcoreano Kim Jong Un, llegaron más temprano a la histórica Puerta de Tiananmén para ver el desfile. Xi estrechó la mano de los invitados individualmente sobre una alfombra roja antes de que subieran las escaleras hasta la plataforma de observación con vista a la Plaza de Tiananmén.

Putin y Kim flanquearon a Xi mientras se dirigían a la plataforma. Se detuvieron para estrechar la mano de cinco veteranos de la Segunda Guerra Mundial, algunos con más de 100 años de edad.

Mientras el desfile avanzaba, el presidente estadounidense Donald Trump dijo en redes sociales que la gran pregunta era si Xi reconocería las contribuciones de los estadounidenses que lucharon en la guerra.

“Por favor, dé mis más cálidos saludos a Vladímir Putin y a Kim Jong Un mientras conspiran contra los Estados Unidos de América”, añadió Trump.

Xi, en sus comentarios, no mencionó a Estados Unidos por su nombre, pero expresó su gratitud a los países extranjeros que ayudaron a China a resistir la invasión japonesa.

A nivel nacional, la conmemoración del aniversario es una forma de mostrar cuánto ha avanzado China. China fue un frente importante en la guerra, un hecho a menudo pasado por alto en relatos que se centran más en la lucha por Europa y las batallas navales de Estados Unidos en el Pacífico. Una invasión japonesa antes de la guerra y el conflicto en sí mataron a millones de chinos.

El desfile militar es también una demostración de fuerza para aumentar el apoyo al Partido Comunista y su líder, Xi, y una forma de presentarse como una alternativa global en una posguerra dominada por Estados Unidos.

“La revitalización del pueblo chino no puede ser bloqueada, y el noble objetivo del desarrollo pacífico de la civilización humana debe triunfar”, dijo Xi al final de su discurso.

Las multitudes de espectadores se sentaron en secciones claramente delimitadas en la plaza al otro lado de la amplia avenida por donde pasará el desfile. Agitaban pequeñas banderas rojas mientras coros entonaban canciones patrióticas, incluidas “Defender el río Amarillo” y “No hay nueva China sin el Partido Comunista de China”.