Acusan a hombre en Houston por asesinato de niño que tocó timbre

El menor de 11 años murió tras recibir un disparo en la espalda; autoridades hallaron más de 20 armas en la vivienda

Un memorial para Julián Guzmán, de 11 años, quien fue asesinado a tiros jugando a tocar timbres de casas, se muestra el martes 2 de septiembre de 2025, en Houston. (AP Foto/David J. Phillip)

HOUSTON.- Un hombre de Houston fue acusado de asesinato después de matar a balazos a un niño de 11 años que tocó el timbre de una casa y salió corriendo, informó la policía el martes.

El hombre de 42 años, identificado por las autoridades como Gonzalo Leon Jr., fue detenido y fichado en la cárcel del condado Harris, en Houston, el martes por la mañana. En los registros locales de propiedad, el nombre de Leon coincide con el del propietario de la casa donde la policía dice que el niño tocó la puerta.

En los registros judiciales no aparece un abogado a nombre de Leon para que comentara sobre las acusaciones.

El niño, Julian Guzman, y un primo asistieron a una fiesta de cumpleaños el sábado por la noche, cuando “se aburrieron y quisieron tocar timbres, o jugar a ‘tocar y correr’”, según una declaración jurada de causa probable. El juego consiste en tocar un timbre o golpear una puerta y huir antes de que alguien dentro de la residencia abra la puerta.

En los últimos meses, los departamentos de policía de todo el país han emitido anuncios de servicio público para advertir a la población que este tipo de acciones no son graciosas sino peligrosas. Los propietarios no tienen forma de saber que es “solo una broma”, según publicó en Facebook el Departamento de Policía de Georgetown, Kentucky, en junio pasado.

El primo de Guzman dijo a los investigadores que tocaron varias veces a la puerta de Leon y huyeron. En una declaración inicial, la policía había señalado que Guzman tocó un timbre, pero en la declaración jurada aparece que el niño golpeó la puerta.

La última vez que él y su primo tocaron la puerta, Leon salió sosteniendo una pistola que disparó una vez hacia el suelo. Más tarde, Leon levantó la pistola y les disparó a Guzman y a su primo, según la declaración jurada.

“Nuestro testigo dice que el sospechoso salió por la puerta, corrió hacia la calle mientras disparaba”, dijo el sargento de policía de Houston, Michael Cass, a los periodistas el domingo.

El primo de Guzman dijo a la policía que Guzman “gritó que le habían disparado”, según la declaración jurada. Mientras el primo intentaba arrastrar a Guzman, Leon caminó lentamente de regreso a su casa.

El niño, quien recibió un disparo en la espalda, murió el domingo a causa de sus heridas, dijo la policía.

“En mi opinión, no parece ningún tipo de defensa propia. No estaba cerca de la casa”, dijo Cass.

La policía encontró unas 20 armas de fuego en la casa de Leon, incluidos fusiles tipo AR, escopetas y pistolas de calibre medio.

Texas y otros estados cuentan, ya sea por ley o precedente judicial, con alguna versión de la “doctrina del castillo”, la cual afirma que los residentes no tienen que retirarse cuando se sienten amenazados en sus hogares, sino que pueden responder con fuerza física. Aunque la ley de Texas otorga una amplia libertad para que las personas se puedan proteger sí mismas, a otros o a su propiedad, debe haber una creencia razonable de que el uso de la fuerza era inmediatamente necesario en esa situación.

Seth Kretzer, un abogado en Houston no relacionado con el caso, dijo que si el tiroteo ocurrió como alega la policía, entonces Leon no tendría un caso sólido de defensa propia en virtud de la ley estatal.

“No puedes simplemente dispararle a un niño en la calle porque toca tu timbre y declarar que te sentiste amenazado. Quiero decir, es un poco difícil creer que un hombre adulto con un arma se sienta amenazado por un niño de 11 años desarmado que huía por la calle”, dijo Kretzer.

A media cuadra de la casa del sospechoso y donde Guzman se desplomó después de ser baleado, la gente instaló un altar improvisado con una cruz, velas, flores y una foto del niño.

En la cruz había varios mensajes escritos, incluyendo, “Te extraño Julian. Desearía que estuvieras aquí, pero siempre te amaré por siempre” y “Te amo Julian. Siempre estarás en mi corazón. Descansa en paz bebé, mamá”.

No es la primera vez que una broma de este tipo termina con resultado fatal. En 2023, un hombre del sur de California fue condenado de homicidio premeditado por matar a tres adolescentes al embestirlos intencionalmente con su automóvil después de que tocaron su timbre como una broma.

En mayo, un hombre de Virginia fue acusado de asesinato no premeditado por disparar contra un joven de 18 años que tocó su timbre mientras filmaba un video de TikTok, informó el New York Times.