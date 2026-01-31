La defensa de Marsella vuelve a colapsar en empate ante Paris FC

Pierre-Emile Hojbjerg, derecha, del Marsella, reacciona después del gol de penalti de Ilan Kebbal, del Paris FC, no en la foto, durante el partido de fútbol de la Ligue 1 entre Paris FC y Marseille, el sábado 31 de enero de 2026, en París. (AP Foto/Thibault Camus)

Pierre-Emile Hojbjerg, derecha, del Marsella, reacciona después del gol de penalti de Ilan Kebbal, del Paris FC, no en la foto, durante el partido de fútbol de la Ligue 1 entre Paris FC y Marseille, el sábado 31 de enero de 2026, en París. (AP Foto/Thibault Camus)

PARÍS (AP) — Marsella siguió su vergonzosa eliminación de la Liga de Campeones desperdiciando una ventaja de dos goles en un empate 2-2 contra el Paris FC en la Ligue 1 el sábado.

Los jugadores se quedaron con las manos en las caderas al sonar el pitido final después de otra actuación descuidada en la que resurgieron los problemas de defensa.

“Lo estoy tomando mal, muy mal. Es difícil de explicar”, dijo el entrenador del Marsella, Roberto De Zerbi. “Las luces se apagaron en los últimos 10 minutos”.

La derrota de Marsella por 3-0 ante el Club Brujas el miércoles, junto con el notable gol en tiempo de descuento del Benfica contra el Real Madrid, envió al equipo de De Zerbi al puesto 25 en la tabla de la Liga de Campeones y a la zona de eliminación.

El equipo de De Zerbi tomó una ventaja temprana en el Paris FC gracias a un penalti de Mason Greenwood y el delantero inglés asistió al veterano delantero Pierre-Emerick para poner el 2-0 a los 54 minutos.

Luego, las cosas se torcieron para el Marsella, que durante mucho tiempo ha estado obstaculizado por la falta de compostura.

El extremo del Paris FC, Jonathan Ikoné, anotó a los 82 minutos y el centrocampista Ilan Kebbal igualó con un penalti en tiempo de descuento, después de que el portero Geronimo Rulli cometiera una falta torpe a un jugador al intentar atrapar un balón alto.

No es la primera vez que De Zerbi cuestiona la actitud de sus jugadores.

“Para ganar necesitas tener hambre, mostrar deseo hasta el final”, dijo De Zerbi. “Es una cualidad que necesitas tener y se lo he dicho a los jugadores”.

Marsella estaba a seis puntos del segundo lugar, el Paris Saint-Germain —que juega el domingo— y a siete del líder Lens, que ganó el viernes.

De Zerbi ahora necesita motivar a sus jugadores para un partido de la Copa de Francia en casa contra el Rennes el martes.

“Ese partido podría ser esta noche o en un año, no cambia nada porque lo que estamos haciendo ahora no es suficiente”, dijo De Zerbi. “Tenemos que estar listos, darlo todo”.

Además, el defensor Arsène Kouassi anotó un gol de la victoria en el minuto 89 cuando el Lorient, de mitad de tabla, venció al Nantes, que está en apuros, por 2-1.

Más tarde el sábado, el Mónaco recibió al Rennes en el Stade Louis II.

El campeón defensor PSG juega en Estrasburgo el domingo.