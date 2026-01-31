Álbum secreto de grunge de Mariah Carey suena en su homenaje como Persona del Año de MusiCares

Kesha, de izquierda a derecha, R/ita Wilson, Mariah Carey, Gayle King y Charlie Puth se presentan durante el evento Persona del Año de MusiCares en honor a Mariah Carey el viernes 30 de enero de 2026 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello)

LOS ÁNGELES (AP) — Mariah Carey ha fusionado pop, R&B, gospel y hip hop en canciones exitosas durante cinco décadas. Pero fue al escuchar un par de cortes de su álbum secreto de grunge de los años 90 que la superestrella se puso de pie aplaudiendo.

Foo Fighters interpretó “Someone’s Ugly Daughter” con Taylor Momsen en la voz principal. Luego siguieron con “Love is a Scam” mientras Carey cantaba desde su mesa principal.

Carey fue honrada por sus logros musicales y esfuerzos filantrópicos como Persona del Año de MusiCares el viernes por la noche, dos días antes de los Premios Grammy. El premio se otorga en la semana previa a los Grammy por MusiCares, una organización benéfica que apoya a músicos necesitados.

“Ella es única”, dijo su colaborador de larga data, Babyface. “Mariah, eres el sueño de todo compositor y productor. Encuentras mucho oro. Eres el ejemplo de una gran compositora”.

En 1995, Carey grabó y coprodujo en secreto el álbum de grunge “Someone’s Ugly Daughter” con su amiga Clarissa Dane bajo el nombre de Chick. No fue hasta sus memorias de 2020 que Carey reveló que estaba detrás del proyecto, ella cantaba los coros y Dane se encargaba de la voz principal.

De todas las canciones interpretadas en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, Carey pareció disfrutar más del regreso al pasado de Foo Fighters.

Stevie Wonder no actuó, pero subió al escenario para decirle a Carey: “Lo más grande de nosotros es que tenemos respeto y amor el uno por el otro”.

El nominado al Grammy Teddy Swims interpretó “Without You”, la balada poderosa de Harry Nilsson que Carey llevó al número uno en 1994.

“Eso fue realmente aterrador”, dijo.

El grupo británico de chicas Flo armonizó en “Dream Lover”, Billy Porter aportó su interpretación única a “Always Be My Baby”, y Jennifer Hudson abrió con “I Don’t Wanna Cry” antes de pasar a “Vision of Love”.

El invitado sorpresa Busta Rhymes se unió a Chanté Moore y Spliff Star para interpretar “I Know What You Want”.

John Legend se sentó al piano para “Hero” después de que Charlie Puth cantara “I Still Believe” en el centro. La nominada al Grammy Laufey cantó “It’s Like That”, y, en un guiño al color favorito de Carey, Adam Lambert vistió una chaqueta lavanda mientras interpretaba “Can’t Let Go”. Kesha cantó “Obsessed” detrás de unas gafas de sol. Maggie Rogers interpretó “Honey” y luego le dijo a Carey: “Eres la más genial”.

Las mesas tenían mariposas metálicas en los centros de rosas lavanda, y las porciones de mantequilla tenían forma de pequeñas mariposas. El sexto álbum de estudio de Carey, “Butterfly”, salió en 1997.

Cubierta de diamantes en su collar, aretes y pulseras, Carey cantó más en su mesa que en el escenario.

Tradicionalmente, el homenajeado interpreta algunos de sus mayores éxitos al final de lo que suele ser un concierto de tres horas. Este año, el espectáculo terminó en poco menos de dos horas, cuando Jon Batiste lideró a algunos de los artistas en el clásico navideño de Carey “All I Want for Christmas Is You”. La invitada de honor fue llevada al escenario y cantó durante unos 90 segundos del final.

Quizás Carey estaba reservando su rango de cinco octavas para el próximo viernes, cuando está programada para actuar como parte de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Milán Cortina en Italia, seguida de un espectáculo en Abu Dhabi al día siguiente.

Acorde a su estatus de diva, Carey fue guiada al podio seguida por una mujer que llevaba la cola de su vestido de encaje negro transparente.

“Esta noche ha sido sublime”, dijo. “Escuchar mis canciones reinterpretadas por algunos de los mejores artistas del mundo es surrealista. Cuando era una niña escribiendo letras en mi cuaderno tarde en la noche, solo podía soñar con que alguien escuchara esas palabras y se identificara con ellas”.

Carey pareció genuinamente conmovida por el honor, que anteriormente ha sido otorgado a artistas como Bruce Springsteen, Barbra Streisand, Berry Gordy y Smokey Robinson, Joni Mitchell, Dolly Parton y Tom Petty. Le dijo a la multitud que era “uno de los momentos más profundos de mi vida y carrera”.

“¡Dios mío!”, dijo Carey. “Tuve la oportunidad de sentarme allí y escuchar y sentirme muy bendecida de estar aquí. Tanto amor, tanta música. Es abrumador de la mejor manera posible”.