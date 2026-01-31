Elena Rybakina conquista el Abierto de Australia

Elena Rybakina con el trofeo de campeona tras derrotar a Aryna Sabalenka en la final femenina del Abierto de Australia, en Melbourne, el 31 de enero de 2026. (AP Foto/Aaron Favila)

Elena Rybakina con el trofeo de campeona tras derrotar a Aryna Sabalenka en la final femenina del Abierto de Australia, en Melbourne, el 31 de enero de 2026. (AP Foto/Aaron Favila)

MELBOURNE, Australia (AP) — Elena Rybakina finalmente conquistó su segundo título de Grand Slam con una victoria el sábado sobre la número uno mundial Aryna Sabalenka, en el Abierto de Australia, y la misma fue algo así como un modelo para los logros silenciosos.

Después de algunos tumultos al inicio de 2025, incluyendo la suspensión de su entrenador, Rybakina cerró el año pasado con un título en las Finales de la WTA en noviembre. Y ahora ha comenzado el nuevo año con la corona de un Slam.

Su celebración discreta fue simbólica de su modesto recorrido enel torneo: un pequeño gesto de puño, un rápido abrazo con Sabalenka, un apretón de manos con el juez de silla, una sonrisa, y unos pocos aplausos en las cuerdas de su raqueta y un saludo para reconocer al público.

Ocurrió rápidamente después de que Rybakina cerrara con un ace para culminar una remontada en el tercer set para doblegar 6-4, 4-6, 6-4 a una rival habitual que la venció en la final aquí en 2023.

“La frecuencia cardíaca definitivamente estaba latiendo demasiado rápido. Incluso tal vez (mi) cara no lo mostró, pero por dentro había muchas emociones”, dijo Rybakina, quien nació en Moscú pero representa a Kazajistán, sobre su final calmado y clínico.

La jugadora de 26 años sabía que tenía que capitalizar rápidamente esta vez, después de admitir que se puso tensa y necesitó casi media hora desde su primer punto de partido hasta su punto ganador en una victoria en las semifinales sobre Jessica Pegula.

Hace tres años, Rybakina ganó el primer set de la final australiana pero la perdió en tres.

Esta vez, después de romper en el primer juego y llevarse el primer set, se recuperó después de ceder el segundo set y estar abajo 3-0 en el tercero. Ganó cinco juegos consecutivos para recuperar el control.

“Me da una especie de alivio”, dijo. “También, mucha confianza, sin duda, para el resto de la temporada”.

Fue un segundo título importante para Rybakina. La quinta cabeza de serie se coronó en el Wimbledon de 2022 y llegó a esa final australiana hace tres años como la única ganadora de un major en la contienda.

Mientras que Sabalenka ganaba otros tres majors, incluyendo repetir como campeona en Australia y las consagraciones de 2024 y 2025 en el Abierto de Estados Unidos, los resultados de Rybakina disminuyeron y no alcanzó otra final importante hasta este torneo.

El giro

Una victoria sobre Sabalenka en las Finales de la WTA al final de la temporada ha cambiado su trayectoria profesional. Tiene la mayor cantidad de victorias en el tour desde Wimbledon, y ahora lleva una racha de 20 victorias en 21 partidos.

“El año pasado no comencé tan bien”, dijo. “Me clasifiqué para las Finales (de la WTA) tarde. Solo espero poder mantener este impulso. Hacer un buen trabajo con el equipo y continuar de esta manera”.

Rybakina tiene un récord de 10-0 en sus últimos diez partidos contra jugadoras del Top 10, y volverá al número tres en el ranking.

La bandera de Kazajistán se desplegó en la cancha del Rod Laver Arena después de que Rybakina paseara el trofeo y posara para fotos con su equipo.

Equipo de entrenadores

Rindió homenaje a su entrenador, Stefano Vukov, quien pasó tiempo suspendido el año pasado por el tour femenino. Vukov recibió un plato de plata de los organizadores del torneo por ser el entrenador de la campeona.

“Por supuesto, me gustaría agradecer a mi equipo”, dijo. “Sin ustedes no habría sido posible. Realmente. Tuvimos muchas cosas sucediendo (el año pasado). Gracias a todos ustedes, y espero que podamos seguir adelante con fuerza este año”.

“Es una victoria para todo el equipo, todas las personas que me apoyan”, dijo. “Solo espero poder mantener este momento durante toda la temporada y seguir mejorando”.

Dijo que ha estado trabajando con Vukov desde 2019 y encuentra útil escuchar el flujo constante de consejos técnicos y tácticos que él transmite desde su asiento al lado de la cancha. Cuanto más, mejor, dijo, porque eventualmente escucha.

“Hemos ganado muchos títulos juntos”, dijo Rybakina. “E incluso el año pasado en Ningbo, las Finales de la WTA, y ahora este trofeo, me sentí, nuevamente, orgullosa y agradecida con mi equipo por el trabajo”.

Se pierde y se gana

Sabalenka sucumbió en la final de Australia por segunda edición después de caer inesperadamente el año pasado ante Madison Keys.

“Por supuesto, tengo arrepentimientos. Cuando lideras 3-0 y luego se sintió como en pocos segundos era 3-4, y estaba abajo con un break — fue muy rápido”, dijo. “Ella jugó un gran tenis. Tal vez no tan inteligente de mi parte”.

“Pero como digo, hoy soy una perdedora, tal vez mañana sea una ganadora. Espero ser más ganadora esta temporada que perdedora. Esperando ahora mismo y rezando”, indicó.

Rybakina atacó desde el principio y su servicio fue fuerte, con seis aces y — aparte de las dos rupturas al final del segundo set y el comienzo del tercero — defendió seis de las oportunidades de quiebre que enfrentó.

Mientras el nerviosismo de Sabalenka se intensificaba, Rybakina mantuvo una calma pasmosa en todo momento.

Al final, dejó que su tenis hablara por sí mismo.