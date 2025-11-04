La ANAM fortalece vínculos con la UTNL para contratar egresados

La ANAM ofreció espacios para que estudiantes realicen sus estadías profesionales a partir del próximo año

Nuevo Laredo, Tam.- Directivos de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) visitaron la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo (UTNL) con el propósito de avanzar en los trámites para la contratación de egresados y la incorporación de estudiantes en estadías profesionales.

La comitiva estuvo encabezada por el Mtro. José Sánchez Pérez, director general de Planeación Aduanera; el Dr. Miguel Castellanos, director en la misma área; Miguel Dorantes, director de Modelos de Riesgo; María de la Luz Flores Tapia, subdirectora de Igualdad de Género, y el administrador de la Aduana local, Teniente Coronel Eric Omar Salinas Flores.

Fueron recibidos por el rector de la UTNL, Mtro. José Antonio Tovar Lara, quien junto con su equipo académico sostuvo una reunión de trabajo y encabezó un recorrido por las instalaciones, donde los funcionarios conocieron los laboratorios, talleres y programas académicos relacionados con la formación aduanera y logística.

Durante el encuentro, los representantes de la ANAM reiteraron su interés en incorporar egresados de la UTNL a las plazas que abrirán cuando entre en operación el nuevo edificio de la agencia en esta ciudad fronteriza. La universidad ya cuenta con 102 perfiles listos para ser considerados.

Asimismo, la ANAM ofreció espacios para que estudiantes realicen sus estadías profesionales a partir del próximo año, fortaleciendo la vinculación entre academia y gobierno federal.

Esta visita da seguimiento a la reunión previa entre el rector Tovar Lara y autoridades de la ANAM en la Ciudad de México, donde se propuso formalmente la colaboración. Con ello, la UTNL reafirma su papel como formadora de capital humano especializado, alineada con los proyectos de desarrollo impulsados por el gobernador Américo Villarreal Anaya y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.