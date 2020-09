Kunno regresa a redes sociales; “renací”, asegura

"Me desvíe. Me equivoqué. Y aunque sé que no muchos me perdonaran ni que estarán de acuerdo con lo que hago, digo y soy, pido perdón, agradezco y sepan que evolucioné, expresó el joven influencer originario de Monterrey, Nuevo León.