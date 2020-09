Jorge Campos no descarta buscar la gubernatura de Guerrero

CIUDAD DE MÉXICO.-Varios ex futbolistas han incursionado en la política, desde ser diputados o gobernadores, como es el caso de Cuauhtémoc Blanco, ex jugador del América, quien actualmente está al frente del Estado de Morelos.

A este mundo de la política se podría unir Jorge Campos, personaje que fue cuestionado por Javier Alarcón, en su canal de YouTube, si su ex compañero en la selección mexicana no lo ha inspirado para meterse en este sector.

El legendario portero mexicano no le cerró las puertas a este tema, pues aseguró que nunca hay que decir no a las cosas, y que de hacerlo sería por su querido Acapulco, Guerrero; aunque confesó que sí ha tenido acercamientos.

“He tenido acercamientos, andamos cerca, andamos lejos, no lo he pensado al 100 por ciento, no he pensado si voy a hacer algo, si no lo voy a hacer, de repente me motiva, de repente no. No soy la persona que a lo mejor puede arreglar todo este mundo, pero Acapulco, Guerrero, a lo mejor lo logro con asesores; es difícil, pero pues nunca hay que decir no a nada, porque luego se te da vuelta todo, yo prefiero decir sí, que después digas no se pudo, a decir no yo nunca voy a ser”.