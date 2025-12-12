El Dólar
Compra:
$17.00
Venta:
$18.50
EN VIVO

Kirk Cousins guía a Falcons hacia triunfo de 29-28 sobre los tambaleantes Buccaneers

Baker Mayfield sufrió una intercepción crucial en el último cuarto y los Buccaneers (7-7) perdieron por quinta vez en seis duelos

Atlanta Falcons running back Tyler Allgeier (25) runs against the Tampa Bay Buccaneers during the second half of an NFL football game, Thursday, Dec. 11, 2025, in Tampa, Fla. (AP Photo/Chris O'Meara)
AP

TAMPA, Florida, EE.UU. (AP) — Kirk Cousins lanzó tres pases de touchdown a Kyle Pitts Sr., y Zane Gonzalez convirtió un gol de campo de 43 yardas cuando el tiempo expiraba para completar la remontada de los Falcons de Atlanta, quienes superaron el jueves 29-28 a los Buccaneers de Tampa Bay.
En tercera y 28 durante la última serie ofensiva de los Falcons, Cousins completó un pase de 14 yardas a Pitts. En cuarta y 14, conectó con David Sills para 20 yardas, lo que dejó lista la escena para González.
Los Falcons (5-9) se sobrepusieron a un récord indeseable de la franquicia, con 19 penalizaciones, y a un déficit de 28-14 en el último cuarto.
Baker Mayfield sufrió una intercepción crucial en el último cuarto y los Buccaneers (7-7) perdieron por quinta vez en seis duelos, quedando medio juego detrás de Carolina, que lidera la División Sur de la Conferencia Nacional.
Los Bucs, tetracampeones defensores de la división, se enfrentarán a los Panthers (7-6) dos veces en los últimos tres duelos.
Usando sus camisetas Creamsicle en el 48º aniversario de la primera victoria de la franquicia —llegó después de un comienzo de 0-26—, los Buccaneers fueron abucheados al salir del campo.

Derrotan Bucks a Celtics sin Giannis con gran actuación de Kuzma

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.