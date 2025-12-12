El Dólar
Celebran a la Virgen de Guadalupe con gran devoción

La Santa Misa, presidida por el Presbítero Armando Arizola, invitó a confiar en el amor maternal de María

Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- Las mañanitas a la Virgen de Guadalupe se celebraron con gran devoción en el Santuario.

La Santa Misa, presidida por el Presbítero Armando Arizola, invitó a confiar en el amor maternal de María.

“No temas a la angustia ni al dolor. Háblale a Jesús y a María; aquí estoy, soy tu madre”, dijo en su homilía

El mariachi cerró con las tradicionales mañanitas.

¡Viva la Virgen de Guadalupe!

Personas de todas las edades se dieron cita desde anoche en el Santuario, para en punto de las 00:00 horas unirse a las mañanitas.

Los matlachines efectuaron sus danzas con sus coloridos trajes, para también rendir tributo a la Virgen María.

En las afueras del Santuario, el olor de la comida tradicional como son tamales, buñuelos, champurrado entre otros, son el color de estas festividades.

