Suiza avanza en el Mundial con una victoria de 2-0 sobre Argelia

Dan Ndoye (derecha), de Suiza, festeja tras marcar ante Argelia en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, el jueves 2 de julio de 2026 (AP Foto/Abbie Parr)

Dan Ndoye (derecha), de Suiza, festeja tras marcar ante Argelia en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, el jueves 2 de julio de 2026 (AP Foto/Abbie Parr)

VANCOUVER, Canadá (AP) — Suiza finalmente logró abrirse paso con una victoria en un partido de eliminación directa de la Copa del Mundo.

Con goles de Breel Embolo y Dan Ndoye Suiza apenas tuvo que esforzarse para avanzar a los octavos de final, al imponerse el jueves por 2-0 sobre Argelia.

La selección suiza se enfrentará al ganador del partido de este viernes entre Colombia y Ghana en Kansas City, Missouri. El encuentro de octavos de final se disputará el próximo martes en Vancouver.

Suiza no había ganado un partido de eliminación directa desde 1938 en Francia, pero en 1954 el equipo ganó un duelo de repechaje para alcanzar los cuartos de final.

Aunque los helvéticos alcanzaron los octavos de final en las últimas tres Copas del Mundo, hubo un número menor de equipos participantes, 32, en cada uno de esos torneos, y no lograron avanzar más.

“Hoy escribimos una página histórica pero queremos más, y trabajamos por más”, dijo Ndoye. “Creo que demostramos que somos un equipo fuerte, y ahora necesitamos demostrarlo en el próximo partido, y esperamos hacerlo de nuevo”.

Al celebrar la victoria, los jugadores suizos se sentaron en el campo mientras eran aclamados por sus seguidores. Cuando la música llegó a un crescendo, los jugadores se levantaron de un salto y bailaron.

Argelia quedó eliminada tras regresar a la Copa del Mundo por primera vez desde 2014, cuando avanzó a la segunda fase pero cayó ante la eventual campeona, Alemania.

Los argelinos dominaron los primeros 10 minutos antes de que Johan Manzambi se lanzara por la banda derecha y centrara para Embolo, quien empujó el balón a la red. Embolo celebró su 26to gol internacional deslizándose de rodillas.

“Fue importante marcar en el momento adecuado”, consideró el entrenador suizo Murat Yakin. “Fue un golpe de suerte, pero después de eso, creo que dominamos en el campo, y estoy muy contento con el rendimiento general, porque enfrentamos a jugadores individuales muy fuertes”.

A menos de un minuto de iniciado el segundo tiempo, Ndoye anotó con un potente disparo desde la frontal del área. Aunque el arquero argelino Luca Zidane se lanzó, no pudo detener el esférico.

Fabian Rieder estuvo cerca de conseguir un tercer gol para Suiza a los 81 minutos, pero no atinó a empujar el balón mientras éste se paseaba frente al arco de Argelia.

“Creo que el segundo gol fue decisivo. En la primera mitad, jugamos un buen partido. Tuvimos varias oportunidades y, por desgracia, no marcamos”, dijo el entrenador de Argelia, Vladimir Petkovic. “Desafortunadamente, después de 12 minutos marcaron el primer gol, y no pudimos realmente sobreponernos. Tengo que felicitarlos. Jugaron un muy buen partido”.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, estuvo en el partido, su segundo del día. Antes asistió al encuentro entre España y Austria en Inglewood, California.

Argelia avanzó como tercera de grupo tras un empate 3-3 contra Austria el sábado pasado en Kansas City. El resultado envió a ambos equipos a la fase de eliminación directa pero echó a Irán. El capitán argelino Riyad Mahrez, de 35 años, anotó un par de goles.

“Ya fue un gran éxito volver a una competición como ésta después de 12 años de ausencia, y superar la fase de grupos por apenas segunda vez en nuestra historia. Creo que eso también es un resultado excelente”, dijo Petkovic. “Por supuesto, queríamos lograr un poco más, pero no pudimos hacerlo”.

Los suizos se valieron en tanto de goles de Rubén Vargas y Manzambi para vencer a Canadá 2-1 el miércoles, frustrando las esperanzas de los coanfitriones, de disputar su primer partido de eliminación directa en casa. En cambio, Suiza obtuvo el viaje de regreso a Vancouver.

Los suizos también tuvieron una semana libre, durante la cual regresaron a su base de entrenamiento en San Diego.

Manzambi, de 20 años, se ha convertido en la revelación de Suiza en el torneo, con un par de goles y dos asistencias. Comenzó la Copa del Mundo saliendo desde el banquillo, pero se ganó un puesto como titular en los últimos dos duelos del equipo.

El entrenador de Argelia, Vladimir Petkovic, dirigió a Suiza de 2014 a 2021 y llevó al equipo a avanzar más allá de la fase de grupos en la Copa del Mundo de 2018. También estuvo al mando en 2020 cuando los suizos llegaron a los cuartos de final de la Eurocopa.