Derrotan Bucks a Celtics sin Giannis con gran actuación de Kuzma

Bobby Portis, de los Bucks de Milwaukee, festeja durante el encuentro ante los Celtics de Boston, el jueves 11 de diciembre de 2025 (AP Foto/Aaron Gash)

MILWAUKEE.- Kyle Kuzma anotó 31 puntos, su mayor cifra de la campaña, mientras que Bobby Portis agregó 27 unidades y diez rebotes por los Bucks de Milwaukee, quienes se recuperaron en la segunda mitad para derrotar el jueves 116-101 a los Celtics de Boston pese a jugar sin su astro lesionado Giannis Antetokounmpo.

Portis encestó un par de triples desde la esquina izquierda en el cuarto periodo, abierto por Milwaukee con una racha de 8-2 para ponerse al frente 95-82. Otro triple de Portis puso a los Bucks arriba 106-89 con 6:49 minutos restantes.

Portis acertó 11 de 13 tiros, incluyendo cinco de seis desde más allá del arco, en 26 minutos. Kevin Porter Jr. contabilizó 18 puntos, diez rebotes y 13 asistencias.

Jaylen Brown anotó 30 puntos y Jordan Walsh agregó 20 a la causa de los Celtics, cuya racha de cinco victorias consecutivas terminó.

Milwaukee mejoró a 2-7 esta temporada sin Antetokounmpo, quien se perdió su tercer encuentro consecutivo debido a una distensión en la pantorrilla derecha. Se espera que el astro griego, quien promedia 28,9 puntos y 10,1 rebotes, se pierda de dos a cuatro semanas.