Derrotan Bucks a Celtics sin Giannis con gran actuación de Kuzma

Milwaukee reaccionó tras el descanso, Kuzma anotó 31 puntos y Portis fue clave en casa.

Bobby Portis, de los Bucks de Milwaukee, festeja durante el encuentro ante los Celtics de Boston, el jueves 11 de diciembre de 2025 (AP Foto/Aaron Gash)
AP

MILWAUKEE.- Kyle Kuzma anotó 31 puntos, su mayor cifra de la campaña, mientras que Bobby Portis agregó 27 unidades y diez rebotes por los Bucks de Milwaukee, quienes se recuperaron en la segunda mitad para derrotar el jueves 116-101 a los Celtics de Boston pese a jugar sin su astro lesionado Giannis Antetokounmpo.

Portis encestó un par de triples desde la esquina izquierda en el cuarto periodo, abierto por Milwaukee con una racha de 8-2 para ponerse al frente 95-82. Otro triple de Portis puso a los Bucks arriba 106-89 con 6:49 minutos restantes.

Portis acertó 11 de 13 tiros, incluyendo cinco de seis desde más allá del arco, en 26 minutos. Kevin Porter Jr. contabilizó 18 puntos, diez rebotes y 13 asistencias.

Jaylen Brown anotó 30 puntos y Jordan Walsh agregó 20 a la causa de los Celtics, cuya racha de cinco victorias consecutivas terminó.

Milwaukee mejoró a 2-7 esta temporada sin Antetokounmpo, quien se perdió su tercer encuentro consecutivo debido a una distensión en la pantorrilla derecha. Se espera que el astro griego, quien promedia 28,9 puntos y 10,1 rebotes, se pierda de dos a cuatro semanas.

