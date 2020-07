Juventus es campeón de Italia por novena vez consecutiva

TURÍN, ITALIA.- La Juventus se proclamó campeona de la Serie A por noveno año consecutivo y por 36ª vez en su historia, gracias a su triunfo 2-0 sobre la Sampdoria, este domingo en la 36ª jornada.

Cristiano Ronaldo (45+7) y Federico Bernardeschi (67), aprovechando un rechace tras un

disparo del astro portugués, brindaron con sus goles este nuevo ‘Scudetto’ a la Juventus.

Con 83 puntos, la ‘Vecchia Signora’ mantiene siete puntos de ventaja sobre el segundo, el

Inter de Milán, que el sábado había ganado 3-0 en Génova (17º). A falta de dos jornadas,

los turineses ya no pueden ser alcanzados.

El jueves, la Juventus cayó en Udinese y dejó pasar un primer ‘match ball’ para decidir el

título, pero a la segunda no falló. Necesitaba el triunfo para no tener que esperar más y lo

logró en un Allianz Stadium.

Cristiano Ronaldo desatascó la situación en el descuento de la primera parte (45+7), con

una jugada ensayada: Miralem Pjanic, en una falta, no colgó al área sino que sorprendió

enviando al astro luso, que estaba algo más retrasado que sus compañeros y que envió

un tiro en el área que terminó alojado en las redes del equipo genovés.

En esa primera parte, la Sampdoria había podido adelantarse por medio de Fabio

Quagliarella (36), pero el portero polaco de la ‘Juve’, Wojciech Szczesny, evitó la ventaja de

los visitantes.

En la segunda mitad, Quagliarella rozó otro tanto, de cabeza en el 53, y Cristiano Ronaldo

tuvo una gran ocasión en el 61, pero detuvo Emil Audero.

En el 67, Bernardeschi sentenció, al aprovechar un balón muerto en el área tras un

rechace de Audero a disparo de Cristiano Ronaldo.

La Sampdoria no tuvo ya fuerzas para buscar la remontada y todavía menos desde el 77,

cuando se quedó con uno menos por la segunda amarilla al noruego Morten Thorsby.

Cristiano Ronaldo falló incluso un penal en el 89.