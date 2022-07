Julio González: Me he preparado toda mi vida para esto y estoy listo

CIUDAD DE MÉXICO.- El Apertura 2022 será un torneo de consolidación para Julio González, guardameta que ante la salida de Alfredo Talavera tendrá la oportunidad de su vida al ser el titular en Pumas, uno de los clubes más importantes del futbol mexicano.

«Lo tomo con la importancia que merece, sé que estoy en un equipo grande, en uno de los arcos más importantes de México y estoy preparando esperando que sea el domingo para empezar con el pie derecho. Hoy en día me quiero convertir en un gran portero, me he preparado toda mi vida y me siento listo».

El portero mexicano agregó que la relación con Gil Alcalá es buena y que beneficiará a todos por la competencia que tendrán. «Nos exigimos y creo la competencia no será problema, siempre nos apoyamos y estamos seguros que daremos buenos resultados».

Por último el jugador universitario habló del legado de Alfredo Talavera, jugador que en su paso por Pumas se convirtió en un referente. «Alfredo dejó una vara muy alta, pero quiero demostrar mi trabajo y ganarme el cariño de la afición con buenas actuaciones y principalmente ganando».