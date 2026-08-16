Deja Toluca escapar liderato tras empatar ante Atlante

Luis García salvó a los Diablos con atajadas clave antes de abandonar por lesión muscular

CIUDAD DE MÉXICO.- Los Diablos Rojos del Toluca dejaron ir la oportunidad de tomar el liderato provisional del torneo Apertura de la Liga MX el sábado al empatar 0-0 en su visita al Atlante en la capital mexicana.

El arquero Luis García fue la figura escarlata con un par de intervenciones durante el complemento que preservaron el empate en el Estadio Banorte, antes conocido como Azteca. La segunda, la más relevante, llegó al contener un mano a mano dentro del área con Jhohan Julio.

El resultado —que marcó la reanudación del torneo local tras el paso de los clubes en la Leagues Cup— deja a Toluca con siete puntos, emparejado con el América, que se mantiene al frente de la tabla por criterio de desempate y aún tiene pendiente su encuentro de la cuarta fecha ante San Luis.

Por su parte, los Potros de Hierro firmaron su tercer partido consecutivo. No conocen la derrota en su campaña de regreso al máximo circuito, alcanzando cinco unidades para ubicarse momentáneamente en el décimo sitio.

El arquero Luis García pidió su cambio después de tapar el remate de Julio a los 70 minutos por una molestia muscular. Momentos antes había evitado la caída de su arco con una atajada abajo a un disparo cruzado de Martín Sarrafiore.

Los anfitriones también lamentaron un cambio por lesión a los 24 minutos, cuando se marchó el mediocampista Edgar Jiménez. Tras cinco minutos de revisión, se confirmó que no podía seguir en la cancha y la banca azulgrana le dio entrada al defensor Walter Clar.

Lo mejor de la primera parte fue cuando el atlantista Luis Calzadilla robó un balón y se fue solo contra el portero, pero García le paró el disparo.

Poco antes del descanso, otra vez Calzadilla se escapó por la izquierda y metió un centro peligroso, pero la defensa del Toluca alcanzó a despejar.

Ya en el segundo tiempo, Federico Viñas tuvo la más clara para la visita, pero mandó su tiro fuera desde muy cerca.

Después de eso, fue cuando García se puso la capa de héroe para evitar que los Diablos Rojos perdieran el partido.

La jornada seguía por la noche, con el Monterrey contra Juárez y el Atlas contra Tigres.