Sorprende Tirante a Djokovic y lo elimina en Cincinnati

El argentino remontó ante el serbio, quien sufrió problemas físicos por las condiciones de calor y humedad

Novak Djokovic, de Serbia, regresa la pelota al ruso Roman Saffiullin en el juego de la rama varonil en la cuarta ronda del Campeonatro de Tenis de Wimbledon el 5 de julio de 2026. (AP Foto/Brian Inganga, Archivo)

Novak Djokovic, de Serbia, regresa la pelota al ruso Roman Saffiullin en el juego de la rama varonil en la cuarta ronda del Campeonatro de Tenis de Wimbledon el 5 de julio de 2026. (AP Foto/Brian Inganga, Archivo)

MASON, Ohio.- La estadía de Novak Djokovic en el Abierto de Cincinnati fue breve. También podría ser la última.

El campeón de 24 títulos de Grand Slam cayó ante Thiago Agustin Tirante por 2-6, 6-4, 6-4 el sábado, en un partido que duró 2 horas y 44 minutos en condiciones de calor y humedad.

Tirante, argentino de 25 años, ocupa el 50mo puesto del mundo. Djokovic, de 39 años —tres veces campeón del Abierto de Cincinnati y número 5 del ranking—, jugaba por primera vez desde su derrota ante el número 1 Jannik Sinner en las semifinales de Wimbledon.

Lo próximo para Djokovic es el Abierto de Estados Unidos, que comienza el 30 de agosto en Nueva York .

Djokovic pareció tener dificultades físicas con el calor y vio cortada su racha de 10 victorias consecutivas en Cincinnati. El jugador de 39 años dijo a los periodistas que una condición de salud no especificada le dificultó jugar con clima caluroso y húmedo.

“Es solo una condición que tengo, de salud, que me ha estado molestando durante los últimos dos años”, dijo Djokovic. “Muchos problemas, especialmente cuando hay humedad y hace calor. Sí anticipé que (habría humedad), pero están todas estas cosas, como los nervios y todo lo que está involucrado, que lo empeoran, y eso fue lo que pasó”.

Djokovic ha tenido mucho éxito en Cincinnati, con un récord de 45-13 y títulos en 2018, 2020 y 2023. Pero no está seguro de que regresará.

“Ciertamente espero que sí, pero parece más probable que no, desafortunadamente”, dijo Djokovic. “Pero veamos qué trae el futuro”.

El serbio salvó 13 de los 15 puntos de quiebre que enfrentó. Tirante le quebró el saque a Djokovic en el noveno juego del set final y luego cerró el partido con su servicio.

“Creo que esta es la mejor victoria de mi carrera. Creo que hice un muy buen trabajo dentro de la cancha. Manejé muy bien los nervios de jugar contra una leyenda como Novak”, afirmó Tirante .

Eala y Pegula ganan en el cuadro femenino

En el lado femenino, la filipina Alexandra Eala continuó su racha de buen juego con una victoria sobre Elena-Gabriela Ruse, quien perdió el primer set y dejó de jugar en el segundo por una lesión en el tobillo. Eala —quien es número 20 del ranking— ganó su primer título individual de la WTA en Washington a principios de este mes y ha ganado ocho de sus últimos nueve partidos.

La estadounidense Jessica Pegula venció a Simona Waltert 6-3, 6-2, mejorando su récord a 25-6 en canchas duras en 2026.

Pegula, tercera del ranking, ganó el título en Cincinnati en 2024.