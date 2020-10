Julián Gil pierde la patria potestad de su hijo

CIUDAD DE MÉXICO.-Julián Gil pierde la patria potestad de su hijo Matías, un juez en México determinó que la actriz Marjorie De Sousa es la única encargada de decidir sobre el pequeño.

Después de tres años de pleito, legalmente Julián Gil no podrá ver ni visitar a su hijo, y tampoco ser parte de las decisiones tomadas sobre él, así lo informaron esta mañana en El Gordo y la Flaca.

A pesar de haber perdido la patria potestad, Julián deberá seguir pagando la manutención de Matías, que será el 20% del total de los ingresos de Gil, cantidad que cambiará de acuerdo a las ganancias del actor.

Julián sólo podrá ver a su hijo si su expareja, la venezolana Marjorie De Sousa lo permite, pero no hay nada legal que la obligue.

Alberto Navarro, publicista y relacionista público de Julián Gil, lamentó que ahora el actor sólo tenga obligaciones y no derechos sobre su hijo, y enfatizó que De Sousa logró lo que quería desde un principio.

“La mamá de Matías privó al padre de su hijo. Le quitaron a Julián la patria potestad. El tribunal emitió la sentencia. Lamentablemente, Julián ya no tiene ningún derecho sobre su hijo. La señora se salió con la suya. Aunque le arrebataron la patria potestad, Julián aún tiene la única obligación de pagar la pensión. Eso sí continúa, para eso sí hay padre”, declaró para EL UIVERSAL

En junio, el argentino ya advertía que Marjorie le quitaría a su hijo, a través de un video compartido en sus redes sociales, explicó cómo lo lograría, entre las razones enlistó: manejo de influencias, poder y corrupción en el sistema judicial de México.

El actor aseguró entonces tener una grabación en la que lo amenazan si pelea la patria potestad de Matías. “¿Ustedes saben yo por qué me fui de México?. Yo me fui de México porque a mi se me amenazó y a mi se me sigue amenazando, yo amo México, mi vida estaba en México; me tuve que ir por la presión, saben a qué tipo de presión me refiero; seguimos luchando”, expresó.

El argentino explicó que aunque en ese momento tenía la patria potestad del niño, no puede convivir con él, pues ésta sólo lo obliga a dar pensión.

“Hoy tengo la patria potestad del niño y no me sirve para nada, no tengo ningún derecho sobre el niño, sólo pagar pensión, soy una chequera claro, para eso sí soy padre”, lamentó visiblemente molesto.

Gil dijo entonces seguro que pronto le notificarán que perdió la patria potestad, sin embargo, eso no cambiará que él siempre será el padre de Matías.

A través de Instagram, Patricia la hermana del actor lamentó que su sobrino Matías represente para Marjorie sólo un cheque:

“Díganle a la señora que no se preocupe. Que no se preocupe que su cheque mensual le llegara sin falta …al fin lo que dijimos desde el día 1 todo era un tema económico Matías siempre fue y será un cheque al portador … Querido MATI el día que puedas tomar tus propias decisiones aca te estará esperando una familia y amigos con grandes valores y créeme que conocerás la verdad”, escribió.

Julián Gil se encuentra de viaje en Turquía con su novia Valeria Marín, la pareja se dio una romántica escapada de ensueño.

En sus redes sociales han posteado fotos y videos de momentos divertidos, como este, cuando muchos pensaron que Julián Gil le iba a proponer matrimonio a Valeria.

Julián y Marjorie, una historia con final infeliz

Fue el 14 de febrero de 2017 que Alberto Gómez, publicista de la actriz, dijo al programa Un nuevo Día que la pareja se había separado, estaba distanciada y tenían poca comunicación.

Cuando Julián Gil borró todas las imágenes de su Instagram donde salía Marjorie la situación ya se veía irreconciliable, pese a que a través de la red social informaban de cómo iba el embarazo, el nacimiento de Matías y que había planes de boda.

Gil se distanció de su mujer en octubre de 2016 porque debía viajar a España por compromisos laborales. En Europa el actor interpretaría a Jesús de Nazaret.

Después de que su publicista diera a conocer la información de la ruptura, Marjorie de Sousa también emitió un comunicado. Entonces, dijo que “desde lo más profundo de mi corazón estoy agradecida siempre por su apoyo, no les niego que es un momento muy muy difícil, pero les pido para mí y mi familia respeto y prudencia, han sido meses de enfrentarme muchas decepciones y realidades que no imaginé, es muy complejo lo que vivo como mujer, como madre y como ser humano en todos los sentidos de mi vida”.

Fue a través de ese mensaje que también informó que había un proceso legal de ambas partes del que están a cargo abogados, pero aunque por su lado buscaba un diálogo personal y amistoso, no fue el caso del actor.

Julián Gil lloró al recordar a su mujer y al niño. Fue en Miami donde evocó a su familia, “los hombres padecemos, sentimos y también sufrimos… yo también estoy decepcionado, también estoy triste, también estoy frustrado, le aposté a una relación con ilusión”.

El actor fue cuestionado por Suelta la Sopa y apuntó que “una relación no puede ser de tres”, pero no dijo explícitamente si se trató de una infidelidad. Lo que sí explicó es que nunca hubo una pelea entre ellos, pero que nunca entendieron los códigos que una relación de pareja debe establecer.

“No saques conclusiones, hay cosas en mi intimidad de las que nunca te voy a hablar”, dijo al reportero que lo entrevistó.

Cibernautas entendieron un tuit de la venezolana como una respuesta a Gil: “sería bueno que dejen de creer tanta mentira, la verdad tarde o temprano sale”.

A partir de entonces existieron muchos desencuentros entre la expareja que después años parecen concluir a favor de Marjorie De Sousa.