Jóvenes neolaredenses, ejemplo de responsabilidad

NUEVO LAREDO, TAM.- Alta afluencia de población que oscila de los 22 a 26 años se registró en los módulos de vacunación instalados en Nuevo Laredo.

Ayer miércoles, los cuatros puntos en funcionamiento como son el Centro Cívico, ubicado en el sector Centro, Polyfórum La Fe, el Casino de Expomex y la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales de la UAT, ubicada en la colonia Infonavit, han mostrado un flujo elevado de personas que están dentro de este rango de edad.

De acuerdo con información de por los “servidores de la nación”, el martes se aplicaron solamente en las instalaciones de la UAT, alrededor de 3 mil 843 dosis, de las cuales 3 mil 264 fueron para jóvenes de 18 a 21 años, 495 para personas de 30 a 39, 56 para adultos de 40 a 49 años, 23 dosis para adultos de 50 a 59, tres para 60 y más y dos se aplicaron a mujeres embarazadas.

Pero esta es la cifra de un puesto de vacunación, mientras que en los otros dos también la percepción es de alta afluencia de personas que están buscando la primera dosis contra el Covid-19.

Alexandra Palomares de 18 años de la colonia Infonavit dijo que desde las cinco de la mañana hizo fila para aplicarse la vacuna.

“Me vine temprano, pero ya había jóvenes haciendo fila, la verdad estoy muy contenta por haberme aplicado la vacuna, es algo que ya anhelaba porque ya me voy a sentir más segura, porque ya estoy protegida contra el virus”, mencionó.

Por su parte, Diana García de 24 años, residente de la colonia Colinas del Sur aseguró que la vacuna es una esperanza para que pronto termine la pandemia.

“Yo invito a todos los jóvenes a que acudan a aplicarse la vacuna, es por el bien de nosotros y nuestras familias, ya queremos que acabe la pandemia y podamos regresar a nuestra vida de antes”, expresó la joven.

Para Raymundo Matamoros de 23 años de la colonia Granjas Económicas, la aplicación de la vacuna era algo que ya deseaba, debido a que le da más tranquilidad de no enfermarse de gravedad.

“Es responsabilidad de todos vacunarnos, pues con esto nos protegemos nosotros y nuestra familia, estoy muy contento por haberme aplicado ya la vacuna, espero y no me haga alguna reacción”, manifestó.

Víctor Manuel Matamoros Briseño de 24 años, habitante del Kilómetro 12 señaló que desde temprana hora acudió hasta el módulo de la UAT para ser de los primeros en aplicarse la vacuna.

“Afortunadamente ya recibí mi primera dosis, no me dolió, pero sí sentía un poco de nervios, sin embargo, todo estuvo muy bien, ya me siento más seguro con la vacuna, espero que, con esto, pronto regresemos a la normalidad, nada más hay que seguirnos cuidando”, añadió.

La jornada de vacunación estará hasta el próximo sábado y con una extensión en el horario, debido a la alta respuesta positiva que ha habido por parte de las mujeres y hombres de 18 a 39 años.