Jorge Luis Miranda Niño se une a Morena en Gesta por la Soberanía Nacional

Miranda Niño fue visto muy cerca de la maestra Guadalupe Gómez, quien dirige el movimiento de regeneración nacional en Tamaulipas

Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- En un evento celebrado en Ciudad Victoria, el presidente de la Barra de Abogados, licenciado Jorge Luis Miranda Niño, se unió formalmente a Morena, comprometiéndose con la lucha por la soberanía nacional. Originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas, Miranda Niño es un personaje conocido en la región por su destacada carrera en la abogacía y su compromiso con la justicia social.

Anteriormente, Miranda Niño se postuló como candidato independiente a la alcaldía de Nuevo Laredo, obteniendo un resultado destacado. Ahora, su ingreso a Morena es visto como un logro importante para el partido, ya que su experiencia y liderazgo pueden fortalecer la presencia del movimiento en Tamaulipas.

Miranda Niño fue visto muy cerca de la maestra Guadalupe Gómez, quien dirige el movimiento de regeneración nacional en Tamaulipas, e incluso ocupó un lugar en la línea de honor del evento, lo que refleja su importancia dentro del partido. Su incorporación es un paso significativo para Morena en Tamaulipas.

