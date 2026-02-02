Jorge Luis Miranda Niño se une a Morena en Gesta por la Soberanía Nacional

Miranda Niño fue visto muy cerca de la maestra Guadalupe Gómez, quien dirige el movimiento de regeneración nacional en Tamaulipas

Nuevo Laredo, Tam.- En un evento celebrado en Ciudad Victoria, el presidente de la Barra de Abogados, licenciado Jorge Luis Miranda Niño, se unió formalmente a Morena, comprometiéndose con la lucha por la soberanía nacional. Originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas, Miranda Niño es un personaje conocido en la región por su destacada carrera en la abogacía y su compromiso con la justicia social.

Anteriormente, Miranda Niño se postuló como candidato independiente a la alcaldía de Nuevo Laredo, obteniendo un resultado destacado. Ahora, su ingreso a Morena es visto como un logro importante para el partido, ya que su experiencia y liderazgo pueden fortalecer la presencia del movimiento en Tamaulipas.

Miranda Niño fue visto muy cerca de la maestra Guadalupe Gómez, quien dirige el movimiento de regeneración nacional en Tamaulipas, e incluso ocupó un lugar en la línea de honor del evento, lo que refleja su importancia dentro del partido. Su incorporación es un paso significativo para Morena en Tamaulipas.