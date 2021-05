JLo y Ben Affleck ¿juntos otra vez?

CIUDAD DE MÉXICO.- ¿Regresará ‘Bennifer’? Jennifer Lopez y Ben Affleck fueron captados juntos.

Se dice que las estrellas han estado pasando tiempo juntos en Los Ángeles, tras la reciente separación de la cantante con el ex beisbolista Alex Rodríguez.

Una fuente dijo a Page Six que Affleck ha visitado varias veces la casa de JLo en California, que el actor es recogido en una camioneta blanca que pertenece a López y que luego es llevado a su mansión.

“La seguridad lo recoge en un lugar cercano y lo deja después de pasar unas horas en su casa”, publicó Page Six.

Después de que la actriz regresara a Los Ángeles, tras de rodar su nueva película, Shotgun Wedding, en República Dominicana, se reunió con su ex prometido el 23 de abril en el Hotel Bel Air, donde un día antes Affleck fue captado bajando del vehículo que posteriormente la llevó a ella a una reunión.

Según recoge el medio, el 28 de abril, se vio a Affleck saliendo de la casa de la cantante y, el 29 de abril, se le vio dejando su auto en el Hotel Bel-Air, para después abordar la misma camioneta blanca e irse a casa de JLo

Los representantes de Affleck y López no hicieron comentarios.

Jennifer Lopez y Ben Affleck tuvieron una relación a principios del 2000, se comprometieron en 2002, pospusieron su boda en 2003 y finalmente se separaron en enero de 2004.

Jennifer Lopez and Ben Affleck hanging out after Alex Rodriguez split https://t.co/FXT9eJ8zE4 pic.twitter.com/TnDxZHNWD5

— Page Six (@PageSix) April 30, 2021