Irán recibe plan de alto el fuego de EU

Soldados israelíes se toman una foto frente a los restos de un misil iraní que cayó el martes 24 de marzo de 2026, en el poblado de Kifl Haris, Cisjordania. (AP Foto/Majdi Mohammed)

Soldados israelíes se toman una foto frente a los restos de un misil iraní que cayó el martes 24 de marzo de 2026, en el poblado de Kifl Haris, Cisjordania. (AP Foto/Majdi Mohammed)

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Irán recibió una propuesta de Estados Unidos para pausar la guerra en Oriente Medio, dijeron funcionarios el miércoles —un plan enviado mientras Washington comenzaba a trasladar paracaidistas y más marines a la región.

Teherán no confirmó haber recibido la propuesta y desestimó públicamente el esfuerzo diplomático al tiempo que lanzaba más ataques contra Israel y países árabes del golfo Pérsico, incluido uno que provocó un enorme incendio en el Aeropuerto Internacional de Kuwait. La República Islámica también siguió siendo objetivo de ataques.

Dos funcionarios de Pakistán, que entregó el plan a Irán, describieron la iniciativa de 15 puntos señalando que, a grandes rasgos, aborda el alivio de sanciones, la reducción del programa nuclear iraní, y restricciones a sus misiles, y la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía fluvial crucial por la que pasa una quinta parte del petróleo mundial. Un funcionario egipcio involucrado en los esfuerzos de mediación añadió que la propuesta incluye restricciones al apoyo de Teherán a grupos armados. Todos los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato para discutir detalles que aún no eran públicos.

Algunos de esos puntos eran innegociables en los contactos que mantuvieron Teherán y Washington antes de la guerra: Irán ha insistido en que no discutirá su programa de misiles balísticos ni su apoyo a milicias regionales, que considera clave para su seguridad. Y su capacidad para controlar el paso por el estrecho de Ormuz representa una de sus mayores ventajas estratégicas.

Los ataques iraníes a la infraestructura energética de la región y sus restricciones en el estrecho han disparado los precios del crudo y sacudido los mercados de todo el mundo ante el temor a una crisis energética global, lo que a su vez ha presionado a Estados Unidos para encontrar una forma de poner fin al bloqueo y calmar los mercados.

EEUU envía más tropas mientras continúa la diplomacia

Al menos 1.000 efectivos de la 82ª División Aerotransportada serán enviados a Oriente Medio en los próximos días, dijeron a The Associated Press tres personas con conocimiento de los planes, que hablaron bajo condición de anonimato para discutir información militar sensible.

Los paracaidistas están entrenados para saltar en zonas hostiles o disputadas para asegurar territorio clave y aeródromos.

El Pentágono está también en proceso de desplegar unos 5.000 marines, entrenados en asaltos anfibios, y miles de marineros en la región.

Diplomacia calma el precio de la energía, pero enfrenta enormes obstáculos

El plan de 15 puntos que ahora está en manos de Irán es, en esencia, “un acuerdo integral” para alcanzar un alto el fuego, según el funcionario egipcio.

Los mediadores presionan para una posible negociación cara a cara entre iraníes y estadounidenses, que podría llevarse a cabo ya este viernes en Pakistán, de acuerdo con los funcionarios egipcio y paquistaníes.

En declaraciones desde la Casa Blanca el martes, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que Estados Unidos se encontraba “en negociaciones en este momento” y que entre sus representantes estaban el enviado especial Steve Witkoff; su yerno, Jared Kushner; el secretario de Estado, Marco Rubio, y el vicepresidente, JD Vance. No reveló quién es su interlocutor en Irán.

“Tenemos a varias personas trabajando en ello”, manifestó Trump. “Y la otra parte, puedo decirles, querría llegar a un acuerdo”.

El Cuartel General Central Khatam Al-Anbiya —que dirige de forma conjunta las fuerzas armadas regulares y la Guardia Revolucionaria paramilitar— desestimó la idea de las negociaciones. Los líderes iraníes han negado repetidamente que estén ocurriendo, al tiempo que reconocen que el ministro de Exteriores está en contacto con varios países, pero no con Estados Unidos ni con Israel.

“Nuestra primera y última palabra ha sido la misma desde el primer día, y seguirá siendo así: alguien como nosotros nunca llegará a un acuerdo con alguien como ustedes”, apuntó el teniente coronel Ebrahim Zolfaghari, vocero del cuartel general, en una declaración en video emitida en la televisora estatal. “Ni ahora, ni nunca”.

Funcionarios israelíes, que han abogado por que Trump continúe la guerra contra Irán, se sorprendieron por la presentación de un plan de alto el fuego, de acuerdo con una persona conocedora de los términos de la propuesta, que también confirmó que había sido presentada. Hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a realizar declaraciones.

Cualquier conversación entre Estados Unidos e Irán enfrentaría desafíos monumentales. No está claro quién en el gobierno iraní tiene potestad para negociar —o estaría dispuesto a hacerlo— ya que Israel ha prometido seguir matando al liderazgo del país.

Irán desconfía profundamente de Estados Unidos, que bajo el gobierno de Trump lo ha atacado en dos ocasiones durante conversaciones diplomáticas de alto nivel, incluidos los ataques del 28 de febrero que iniciaron la guerra en curso.

“Tenemos una experiencia catastrófica con la diplomacia de Estados Unidos”, dijo el vocero del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, a India Today el martes.

Israel lanza nuevos ataques a gran escala contra Irán

El ejército israelí anunció que había iniciado nuevos ataques a gran escala contra la República Islámica a primera hora del miércoles, dirigidos contra infraestructura gubernamental, y testigos reportaron operaciones aéreas en la ciudad noroccidental de Qazvin.

Las sirenas antimisiles sonaron varias veces en Israel mientras Irán lanzaba sus propios ataques.

Irán también mantuvo la presión sobre sus vecinos árabes del golfo: el Ministerio de Defensa de Arabia Saudí dijo que destruyó al menos ocho drones en la provincia oriental del reino, rica en petróleo, y en Bahrein se activaron las sirenas de alerta por misiles.

Kuwait indicó que derribó varios aviones no tripulados, pero uno alcanzó un tanque de combustible en el Aeropuerto Internacional de Kuwait y provocó un incendio, de acuerdo con la Autoridad General de Aviación Civil. Los bomberos trabajaban para contener las llamas.

El número de fallecidos en Irán ha superado las 1.500 personas, de acuerdo con su Ministerio de Salud. En Israel, 16 personas han muerto, además de al menos 13 efectivos del ejército de Estados Unidos y más de una docena de civiles en la Cisjordania ocupada y en estados árabes del golfo.

Por su parte, las autoridades sostienen que más de 1.000 personas han muerto en Líbano, donde Israel ataca al grupo político-paramilitar Hezbollah, vinculado a Irán y que también ha disparado contra Israel.

El precio de la energía baja, aunque se mantiene alto

La noticia de posibles negociaciones hizo bajar el precio del petróleo, que se había disparado en las últimas semanas.

El crudo Brent, el estándar internacional, que llegó a rondar los 120 dólares por barril durante el conflicto, se cotizaba por debajo de los 100 dólares el miércoles. Aun así, sigue alrededor de un 35% por encima del precio que tenía al inicio de la guerra.

Economistas y líderes han advertido de efectos de gran alcance si los precios de la energía se mantienen altos: desde el alza del precio de los alimentos y otros productos básicos, hasta tasas más altas para hipotecas y préstamos para automóviles.

Un importante factor para el aumento del precio del petróleo ha sido el control férreo de Irán sobre el estrecho de Ormuz, que conecta el golfo Pérsico con el océano abierto Irán ha permitido el paso de un pequeño número de barcos por el estrecho, pero ha vetado a embarcaciones estadounidenses, israelíes o de países considerados sus aliados.

Preguntado en la entrevista con India Today sobre si Irán cobraba a los barcos por pasar, Baghaei, el vocero del Ministerio de Exteriores de Teherán, respondió que “absolutamente”, aunque no ofreció más detalles.