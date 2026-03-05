Irán lanza misiles contra Israel al inicio del sexto día del conflicto en Oriente Medio

Esta imagen por satélite proporcionada por Vantor muestra la Corte Islámica Revolucionaria tras bombardeos en Teherán, Irán, el martes 3 de marzo de 2026. (Imagen por satélite ©2026 Vantor via AP)

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Irán lanzó misiles contra Israel a primera hora del jueves, mientras los ataques aéreos en Oriente Medio marcaban el inicio de un sexto día de hostilidades, un día después de que un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní y de que Teherán amenazó con la destrucción de la infraestructura militar y económica de toda la región.

Israel anunció la llegada de varios proyectiles y activó las sirenas de alerta en Tel Aviv y Jerusalén poco después de que el ejército israelí dio a conocer el inicio de una nueva ola de ataques en los suburbios de Beirut, Líbano contra combatientes del grupo político-militar Hezbollah, el cual recibe respaldo de Irán.

Los combates continuaron un día después de que Estados Unidos e Israel intensificaron sus bombardeos contra Irán.

El ritmo de los ataques contra Irán fue tan intenso que la televisión estatal anunció que se pospondría la ceremonia luctuosa en honor al líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, quien murió en las primeras horas del conflicto. Millones asistieron al funeral de su predecesor, el ayatolá Ruhollah Jomeini, en 1989.

Estados Unidos e Israel comenzaron la guerra el sábado, atacando al liderazgo de Irán, su arsenal de misiles y su programa nuclear, al tiempo que indicaban que derrocar al gobierno era uno de sus objetivos. Pero los objetivos y los plazos exactos han cambiado repetidamente, señal de un conflicto de duración indefinida.

El presidente Donald Trump elogió el miércoles a las fuerzas armadas de Estados Unidos por “estar haciendo bien las cosas en el frente de guerra”. Senadores republicanos mostraron su respaldo al mandatario en lo referente al conflicto en Irán al votar en contra de una resolución que buscaba poner fin a la guerra.

Irán disparó proyectiles contra Bahrein, Kuwait e Israel mientras se recrudece el conflicto. Turquía aseguró que las defensas de la OTAN interceptaron un misil balístico lanzado desde Irán antes de que entrara en el espacio aéreo turco.

La guerra ha matado a más de 1.000 personas en Irán, a más de 70 en Líbano y a alrededor de una docena en Israel, según funcionarios de cada país. También ha interrumpido el suministro mundial de petróleo y gas, ha trastocado el transporte marítimo internacional y dejado varados a cientos de miles de viajeros en Oriente Medio.

Se expanden las amenazas por todo Oriente Medio

Los vecinos de Irán se preparaban un día después de que la Guardia Revolucionaria iraní amenazó con “la completa destrucción de la infraestructura militar y económica de la región”.

El Ministerio del Interior de Qatar informó que las autoridades evacuaron a residentes ubicados cerca de la embajada de Estados Unidos en Doha como una precaución temporal. No se dieron a conocer más detalles.

Aviones de combate se podían escuchar el jueves mientras sobrevolaban la ciudad de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos.

Además, un nuevo ataque frente a la costa de Kuwait pareció ampliar la zona de peligro para el transporte marítimo comercial.

Una explosión estremeció la zona a primera hora del jueves, según el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido, gestionado por las fuerzas armadas británicas. La agencia señaló que un buque petrolero aparentemente fue atacado, pero no ofreció una causa. Irán ha atacado embarcaciones con minas lapa en otras ocasiones.

Desde el inicio de los combates se han registrado ataques en el golfo de Omán y el estrecho de Ormuz, la desembocadura del golfo Pérsico por la que pasa casi una quinta parte del petróleo mundial.

Los precios del petróleo se han disparado a medida que los ataques iraníes han interrumpido el tráfico a través del estrecho. Además, los mercados bursátiles en todo el mundo se han visto sacudidos por las preocupaciones de que el aumento de los precios del petróleo pueda frenar a la economía mundial.

Atacan edificios de fuerzas militares y de seguridad de Irán

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó que un torpedo de un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní en el océano Índico el martes por la noche.

Las autoridades de Sri Lanka dijeron que 32 personas fueron rescatadas del buque, mientras que la Marina del país dijo que recuperó 87 cuerpos.

Israel reportó que atacó edificios asociados con el Basij, una división voluntaria de la Guardia Revolucionaria, el brazo paramilitar de Irán, cuya represión de manifestantes en enero pasado dejó miles de muertos.

El ejército israelí también dijo que atacó edificios relacionados con el mando de seguridad interna de Irán. Israel y Estados Unidos han dicho que quieren que el pueblo iraní derroque la teocracia del país, y los ataques contra las fuerzas de seguridad interna de Irán podrían tener como objetivo acelerar eso.

Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, ha dicho que las fuerzas de su país han descentralizado el liderazgo, con unidades que actúan en gran medida por su cuenta, lo que podría reducir el efecto de los ataques contra los principales centros de mando y control.

Plazos cambiantes para las operaciones de EEUU

Durante su rueda de prensa en el Pentágono, Hegseth no dio un plazo definitivo para el fin de las operaciones militares de Estados Unidos contra Irán.

“Se puede decir cuatro semanas, pero podrían ser seis. Podrían ser ocho. Podrían ser tres”, dijo. “En última instancia, nosotros marcamos el ritmo y el tempo. El enemigo está desequilibrado, y vamos a mantenerlo desequilibrado”.

El almirante Brad Cooper, el principal comandante militar de Estados Unidos en Oriente Medio, informó que las fuerzas estadounidenses han dañado las defensas aéreas de Irán y eliminado misiles balísticos, lanzadores y drones.

Oficiales militares de Estados Unidos e Israel aseguran que los lanzamientos de misiles y drones desde Irán han disminuido a medida que avanza la guerra. El Comando del Frente Interno de Israel anunció restricciones más flexibles a los cierres de lugares de trabajo en todo el país. Afirmó que los lugares de trabajo podrían reabrir el jueves si hay un refugio cerca. Las escuelas permanecerían cerradas.

Aun así, se escucharon explosiones a primera hora del jueves en Israel, que señaló que sus sistemas defensivos trabajan para interceptar los misiles iraníes.

Al menos 1.045 personas han muerto en Irán, dijo el miércoles la Fundación de Mártires y Asuntos de Veteranos del país. Once personas han muerto en Israel. Seis soldados de Estados Unidos han perdido la vida.

En Líbano van más de 70 muertos después de que el Ministerio de Salud informó el miércoles que tres personas fallecieron cuando drones alcanzaron dos vehículos en una autopista de Beirut. El ejército israelí señaló que los ataques iban dirigidos a un miembro de Hezbollah.

Israel dice que su ofensiva estaba planeada para mediados de año

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, dijo que la ofensiva contra Irán estaba planeada en un principio para mediados de 2026, pero que “surgió la necesidad de adelantarlo todo a febrero”.

Enumeró acontecimientos dentro de Irán, las posturas de Trump “y toda la posibilidad de crear una operación combinada aquí”, como razones.

Las protestas en Irán ejercieron una presión sin precedentes sobre su liderazgo. Trump amenazó con una acción militar en respuesta a la represión antes de centrar su atención en el programa nuclear iraní.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo el miércoles que Estados Unidos lanzó su operación en parte por la preocupación de que Irán pudiera atacar primero al personal y los activos estadounidenses en la región. Una llamada telefónica entre Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, antes de que comenzaran los ataques aéreos también fue “importante con respecto al cronograma”, explicó.

Clérigos de Irán están eligiendo a un nuevo líder supremo

Los líderes iraníes han empezado el proceso para nombrar al remplazo de Jamenei, quien gobernó el país durante 37 años. Es apenas la segunda vez desde la Revolución Islámica de 1979 que se elige a un nuevo líder supremo.

Los posibles candidatos van desde los de línea dura comprometidos con la confrontación con Occidente hasta reformistas que buscan un compromiso diplomático. Mojtaba Jamenei, hijo del difunto ayatolá, ha sido considerado desde hace tiempo entre los aspirantes, aunque nunca ha ocupado un cargo gubernamental.

En una señal de que el liderazgo de Irán sólo buscará consolidar su poder, el jefe del poder judicial advirtió que “quienes cooperen con el enemigo de cualquier manera serán considerados un enemigo”.

El ministro israelí de Defensa, Katz, señaló en la red social X que el próximo líder supremo de Irán “será un objetivo para su eliminación” si mantiene sus amenazas contra Israel y Estados Unidos, entre otros.