Encabeza Holiday triunfo de Portland ante Memphis y rompe racha negativa

El equipo de Oregón reaccionó en el último cuarto y mantiene aspiraciones de clasificar a playoffs en el Oeste

Jerami Grant (9), de los Trail Blazers de Portland, lleva el balón frente a Cam Spencer (24), de los Grizzlies de Memphis, en la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el miércoles 4 de marzo de 2026, en Memphis, Tennessee. (AP Foto/Brandon Dill)

MEMPHIS, Tennessee.- Los Trail Blazers de Portland cortaron una racha de dos derrotas con una victoria de 122-114 sobre los Grizzlies de Memphis la noche del miércoles, con 35 puntos y 11 asistencias de Jrue Holiday y 30 unidades de Jerami Grant.

Portland (30-33), en plena arremetida para clasificarse a la postemporada, aprovechó una ventaja de 24-19 en anotación durante los últimos nueve minutos para asegurar el triunfo. Los Trail Blazers habían perdido tres de sus últimos cuatro partidos y cuatro de sus más recientes seis juegos antes del miércoles.

Robert Williams III aportó 20 unidades y 11 rebotes para Portland. Matisse Thybulle contribuyó con tres rebotes, una asistencia y un robo el día que cumplió 29 años.

Los Grizzlies tuvieron a siete jugadores con anotación de doble dígito, pero no fue suficiente ante Portland, ya que sufrieron su segunda derrota seguida y la novena en 12 partidos. Memphis disputaba el segundo juego de una seguidilla en noches consecutivas después de caer ante Minnesota 117-110 el martes.

Jaylen Wells encabezó a su equipo con 24 tantos, y GG Jackson añadió 20 para Memphis. El alero Olivier-Maxence Prosper, quien más temprano en el día firmó un contrato multianual, registró 17 puntos y nueve rebotes en su octava titularidad con los Grizzlies. Jahmai Mashack ingresó desde la banca y anotó 13 puntos; Cam Spencer consiguió sus 12 tantos en la primera mitad y agregó siete rebotes y siete asistencias, mientras Walter Clayton Jr. aportó 12 puntos y Javon Small 11.

Ja Morant se perdió su 18vo partido consecutivo con Memphis debido a una lesión en el codo izquierdo, y Zach Edey estará fuera el resto del año tras someterse a una cirugía en el tobillo izquierdo a inicios de la semana.