Inyectan dosis con calidad y calidez

NUEVO LAREDO, TAM. –Con compromiso y vocación de servicio, decenas de enfermeras y enfermeros de los Servicios de Salud en Nuevo Laredo han sido los que se han sumado a la jornada de vacunación para la aplicación de las vacunas anti-Covid en esta ciudad.

Con calidad y calidez, estas enfermeras y enfermeros han vacunado a miles de neolaredenses que han acudido a los diferentes módulos de vacunación para ser inmunizados contra esta terrible enfermedad.

Tras una ardua jornada de trabajo que desarrollan enfermeras, enfermeros en la vacunación contra la COVID-19, los neolaredenses reconocen el esfuerzo que realiza este personal de salud.

Sandra Ramírez Ramos de 29 años quien es enfermera durante las campañas de vacunación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la ciudad y que actualmente se ha sumado a esta jornada de vacunación comentó que diariamente vacuna contra el coronavirus a unas 800 personas en el módulo de vacunación ubicado en el centro cívico.

“Mi experiencia en esta jornada de vacunación ha sido muy buena, en un inició no tenía bien en claro la coordinación, pero poco a poco hemos ido tomando más experiencia, estamos más coordinados con el equipo de Bienestar y con los elementos de Sedena y Guardia Nacional, desde la primera jornada he estado apoyando, son siete en las que ya he participado poniendo mi granito de arena para que pronto termine esta pandemia”, aseguró la enfermera que trabaja más 10 horas.

Manifestó que afortunadamente no se han presentado incidentes de gravedad en la población que acude a vacunarse, sin embargo, en muchas ocasiones recibe muestras de afecto por parte de las personas a las que les aplica el biológico.

Mencionó que constantemente reciben capacitaciones para que informen a quien recibirá la vacuna cuál se le está aplicando, qué hacer ante un posible efecto secundario y la necesidad de mantener las medidas de prevención, como uso de cubrebocas, lavado de manos y sana distancia.

“En breves minutos se les detalla a las personas que es posible tener malestar general después de ser inmunizado, incluso presentar fiebre o dolor de cabeza. También informamos sobre la necesidad de una primera valoración médica y se pregunta si se tiene alergia o contraindicación médica. Se explica por qué, después de ser vacunado, se debe permanecer en vigilancia por un lapso de al menos 30 minutos, a fin de detectar cualquier posible reacción adversa”, recalcó la enfermera quien también es madre de dos pequeños de 8 y 5 años de edad.

Ramírez Ramos nunca pensó que iban a pasar por un desafío sanitario como este, sin embargo, tanto enfermeras como enfermeros se encuentran realizando una ardua labor vacunando a la población contra este virus.