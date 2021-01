Invitan a niños con cáncer a integrarse a Lacito Rosa

NUEVO LAREDO, TAM.- Con el objetivo de ayudar a niños con cáncer, la fundación “Lazo Rosa” de Nuevo Laredo invitó a las familias que cuentan con un menor con el padecimiento, a que se integren a la Asociación “Lacito Rosa”.

Bertha Estela Pérez Romero, presidenta fundadora detalló que la esencia del grupo es que los niños desde tres a 16 años, pueden pasar un momento agradable mediante la convivencia.

“Ahorita tenemos 22 menores registrados en nuestra asociación, nosotros de manera mensual realizamos un convivio a niños que están en tratamiento oncológico, desafortunadamente las condiciones cambiaron por la pandemia y no estamos realizando las reuniones por seguridad de nuestros pequeños, pero cada mes los visitamos y les llevamos algunos obsequios”, dijo.

Recalcó que en los convivios siempre se realizan diferentes dinámicas para alegrar el momento a los pequeños, con piñata, show, merienda, regalos y dulces.

“Ahorita no nos hemos podido reunir, pero estamos pendientes de ellos, sabemos que no han suspendido sus tratamientos, exámenes y quimioterapias, afortunadamente sus problemas de salud están bajo control y eso nos agrada mucho, para nosotros es una gran felicidad ver que nuestros pequeños están progresando”, manifestó.

Mencionó que los padres interesados pueden registrar a su hijo al número 867 117 76 76 o acudir directamente al módulo de lazo Rosa, ubicado en las instalaciones del Centro Oncológico en la colonia La Fe, es totalmente gratuito.

“Queremos hacer la invitación a la población que tengan un menor con este padecimiento, sabemos que hay más niños en la ciudad que se han diagnosticado con cáncer y no pertenecen a Lacito, a mí me gustaría que los inscriban, claro no nos gusta que haya niños con cáncer, pero si lo hay, que se unan con nosotros a este grupo de autoayuda, lo único que deseamos es brindar alegría a los pequeños que están pasando por una difícil situación de salud”, finalizó.