El Dólar
Compra:
$17.30
Venta:
$18.50
EN VIVO

Invitan a jóvenes a la Feria Universitaria de Empleo en el TECNM

El evento se llevará a cabo el próximo miércoles 1 de octubre, a partir de las 9:00 de la mañana

Durante la feria se ofrecerán más de cien vacantes en diferentes sectores productivos. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- El Instituto Municipal para el Desarrollo de la Juventud (IMJUVE), en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico, lanzó la invitación a estudiantes y egresados de la ciudad para participar en la Feria Universitaria de Empleo.

El evento se llevará a cabo el próximo miércoles 1 de octubre, a partir de las 9:00 de la mañana, en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo, ubicado en Reforma 2007 Sur, colonia Fundadores.

Durante la feria se ofrecerán más de cien vacantes en diferentes sectores productivos, entre ellos maquiladoras, agencias aduanales, servicios, transporte y logística, lo que permitirá a los jóvenes conocer de cerca el mercado laboral y acceder a una amplia variedad de opciones de empleo.

La organización destacó que el registro previo ya se encuentra disponible en la liga oficial del evento, con el fin de facilitar la vinculación entre las empresas participantes y los asistentes, generando así un espacio que fortalezca el desarrollo profesional de la juventud neolaredense.

Los interesados, pueden registrarse en el siguiente enlace: https://ee.kobotoolbox.org/x/ogVZQqy4

Lyon resurge y vence a Lille para igualar en puntos con el PSG en la cima de la Ligue 1
‘One Battle After Another’ debuta en primer lugar con 22.4 millones

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.