Invitan a jóvenes a la Feria Universitaria de Empleo en el TECNM

El evento se llevará a cabo el próximo miércoles 1 de octubre, a partir de las 9:00 de la mañana

Durante la feria se ofrecerán más de cien vacantes en diferentes sectores productivos. [Agencias]

Durante la feria se ofrecerán más de cien vacantes en diferentes sectores productivos. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- El Instituto Municipal para el Desarrollo de la Juventud (IMJUVE), en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico, lanzó la invitación a estudiantes y egresados de la ciudad para participar en la Feria Universitaria de Empleo.

El evento se llevará a cabo el próximo miércoles 1 de octubre, a partir de las 9:00 de la mañana, en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo, ubicado en Reforma 2007 Sur, colonia Fundadores.

Durante la feria se ofrecerán más de cien vacantes en diferentes sectores productivos, entre ellos maquiladoras, agencias aduanales, servicios, transporte y logística, lo que permitirá a los jóvenes conocer de cerca el mercado laboral y acceder a una amplia variedad de opciones de empleo.

La organización destacó que el registro previo ya se encuentra disponible en la liga oficial del evento, con el fin de facilitar la vinculación entre las empresas participantes y los asistentes, generando así un espacio que fortalezca el desarrollo profesional de la juventud neolaredense.

Los interesados, pueden registrarse en el siguiente enlace: https://ee.kobotoolbox.org/x/ogVZQqy4