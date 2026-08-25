Invitan a formar parte de la Compañía de Danza Nuevo Laredo

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo invita a niñas, niños, jóvenes y adultos a desarrollar su talento y pasión por la danza a través de las clases de la Compañía de Danza Nuevo Laredo, que mantiene abiertas sus inscripciones de manera gratuita.

Las clases iniciarán el próximo 31 de agosto, con diferentes grupos y horarios de acuerdo con la edad y nivel de formación, ofreciendo una oportunidad para acercarse a la danza clásica y fortalecer habilidades artísticas en un espacio de aprendizaje y expresión.

Los grupos disponibles son:

-Técnica de Danza Clásica Adultos: martes y jueves, de 7:00 a 8:00 de la noche.

-Pre Ballet I: para niñas y niños de 6 a 8 años, martes y jueves, de 3:00 a 4:00 de la tarde.

-Pre Ballet II: para niñas y niños de 9 y 10 años, lunes, miércoles y viernes, de 3:00 a 4:00 de la tarde.

Las inscripciones son gratuitas y para formar parte de alguno de los grupos únicamente es necesario completar el registro en línea:

Registro de inscripción: https://bit.ly/4hU0WEJ

El Gobierno Municipal refrenda su compromiso de acercar oportunidades de formación artística a las familias neolaredenses y continuar impulsando el talento local a través de espacios que contribuyen al desarrollo integral de niñas, niños, jóvenes y adultos.