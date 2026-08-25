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Última semana para obtener el Certificado Médico Escolar Gratuito

En las diversas clínicas UNE

El Certificado Médico Escolar estará disponible hasta el viernes 28 de agosto. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- A pocos días del regreso a clases, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, a través de las Clínicas UNE, recuerda a las familias neolaredenses que esta es la última semana de agosto para aprovechar el Certificado Médico Escolar totalmente gratuito, un apoyo que busca facilitar el cumplimiento de los requisitos solicitados por las instituciones educativas.

La presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal destacó que este beneficio representa un respaldo directo a la economía de las familias, al ofrecer sin costo un trámite necesario para que niñas, niños y jóvenes estén listos para el próximo ciclo escolar.

El Certificado Médico Escolar estará disponible hasta el viernes 28 de agosto, de lunes a viernes, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:30 de la tarde, en cualquiera de las Clínicas UNE participantes.

Para realizar el trámite únicamente es necesario presentar los siguientes datos:

  • Tipo de sangre.
  • Peso.
  • Talla.

Las familias pueden acudir a la Clínica UNE más cercana:

  • UNIÓN DEL RECUERDO
    Avenida La Cruz #707.
  • LOS TOBOGANES
    Calle Artículo 6 S/N, entre Prometeo y Artículo 123.
  • EL PROGRESO
    Monte Olimpo S/N, entre Esfinge e Himeneo.
  • VALLES DE ANÁHUAC
    Calle #16 y Avenida #9.
  • EL CAMPANARIO
    Río Grijalva S/N y Río Churubusco.
  • LOS OLIVOS II
    Avenida Vencedor S/N, entre Canadá y Diploma.
  • LA JOYA
    Victoria 8816, entre 6 de Abril y Esmeralda.
  • 1ERO DE MAYO
    San Jacinto S/N, entre Santa Emiliana y San Eliseo.
  • NUEVA ERA
    Cto. Jesús González Bastién 252.
  • VALLES DEL PARAÍSO
    Calle Nogales S/N, entre Calle Durazno y Calle Ciruelos.
  • PALMARES
    Calle Guanajuato S/N y Tamaulipas.
  • SANTA CECILIA
    Quirino Mendoza No. 4815.

El Gobierno Municipal hace un llamado a madres y padres de familia a no dejar pasar esta última oportunidad y acudir durante esta semana a la Clínica UNE de su preferencia para obtener gratuitamente el certificado necesario para el regreso a clases.

Con acciones que representan un ahorro para las familias y acercan servicios de salud a las colonias, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de seguir construyendo un Nuevo Laredo con más bienestar y oportunidades para todas y todos.

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