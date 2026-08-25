Última semana para obtener el Certificado Médico Escolar Gratuito

El Certificado Médico Escolar estará disponible hasta el viernes 28 de agosto. [Agencias]

El Certificado Médico Escolar estará disponible hasta el viernes 28 de agosto. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- A pocos días del regreso a clases, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, a través de las Clínicas UNE, recuerda a las familias neolaredenses que esta es la última semana de agosto para aprovechar el Certificado Médico Escolar totalmente gratuito, un apoyo que busca facilitar el cumplimiento de los requisitos solicitados por las instituciones educativas.

La presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal destacó que este beneficio representa un respaldo directo a la economía de las familias, al ofrecer sin costo un trámite necesario para que niñas, niños y jóvenes estén listos para el próximo ciclo escolar.

El Certificado Médico Escolar estará disponible hasta el viernes 28 de agosto, de lunes a viernes, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:30 de la tarde, en cualquiera de las Clínicas UNE participantes.

Para realizar el trámite únicamente es necesario presentar los siguientes datos:

Tipo de sangre.

Peso.

Talla.

Las familias pueden acudir a la Clínica UNE más cercana:

UNIÓN DEL RECUERDO

Avenida La Cruz #707.

Avenida La Cruz #707. LOS TOBOGANES

Calle Artículo 6 S/N, entre Prometeo y Artículo 123.

Calle Artículo 6 S/N, entre Prometeo y Artículo 123. EL PROGRESO

Monte Olimpo S/N, entre Esfinge e Himeneo.

Monte Olimpo S/N, entre Esfinge e Himeneo. VALLES DE ANÁHUAC

Calle #16 y Avenida #9.

Calle #16 y Avenida #9. EL CAMPANARIO

Río Grijalva S/N y Río Churubusco.

Río Grijalva S/N y Río Churubusco. LOS OLIVOS II

Avenida Vencedor S/N, entre Canadá y Diploma.

Avenida Vencedor S/N, entre Canadá y Diploma. LA JOYA

Victoria 8816, entre 6 de Abril y Esmeralda.

Victoria 8816, entre 6 de Abril y Esmeralda. 1ERO DE MAYO

San Jacinto S/N, entre Santa Emiliana y San Eliseo.

San Jacinto S/N, entre Santa Emiliana y San Eliseo. NUEVA ERA

Cto. Jesús González Bastién 252.

Cto. Jesús González Bastién 252. VALLES DEL PARAÍSO

Calle Nogales S/N, entre Calle Durazno y Calle Ciruelos.

Calle Nogales S/N, entre Calle Durazno y Calle Ciruelos. PALMARES

Calle Guanajuato S/N y Tamaulipas.

Calle Guanajuato S/N y Tamaulipas. SANTA CECILIA

Quirino Mendoza No. 4815.

El Gobierno Municipal hace un llamado a madres y padres de familia a no dejar pasar esta última oportunidad y acudir durante esta semana a la Clínica UNE de su preferencia para obtener gratuitamente el certificado necesario para el regreso a clases.

Con acciones que representan un ahorro para las familias y acercan servicios de salud a las colonias, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de seguir construyendo un Nuevo Laredo con más bienestar y oportunidades para todas y todos.